La 47ª edizione dell’Infiorata di Noto, in programma dal 15 al 19 maggio, ospiterà anche Medici Senza Frontiere con uno spazio dedicato alla sensibilizzazione nel cuore del centro storico barocco della città.

L’edizione 2026 della manifestazione, dedicata al tema “La Cultura Pop si racconta”, trasformerà ancora una volta le strade della città in un grande museo a cielo aperto, tra tappeti floreali e installazioni ispirate alle icone e ai linguaggi della cultura pop.

La tenda esperienziale

Al centro dell’iniziativa ci sarà una tenda esperienziale, montata in piazza XVI Maggio, pensata per avvicinare il pubblico al lavoro quotidiano delle équipe di MSF impegnate nelle missioni umanitarie in tutto il mondo e avvicinare il pubblico alle emergenze umanitarie globali.

I visitatori potranno osservare strumenti e attrezzature mediche utilizzate sul campo nelle aree colpite da conflitti armati, epidemie, disastri naturali e crisi sanitarie. Durante le giornate sarà inoltre possibile ricevere materiali informativi, approfondire le attività dell’organizzazione e conoscere la campagna del 5×1000.

L’impegno di Medici Senza Frontiere

Medici Senza Frontiere è un’organizzazione medico-umanitaria internazionale indipendente. Fornisce soccorso medico alle popolazioni la cui sopravvivenza risulta minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o dall’esclusione dall’assistenza sanitaria. Fondata nel 1971, l’organizzazione opera oggi in oltre 70 Paesi. Nel 1999 ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace per il lavoro svolto nelle aree più difficili del mondo.

L’evento è organizzato dall’Antenna MSF Noto-Siracusa, recentemente estesa anche al territorio netino. Per il secondo anno consecutivo volontarie e volontari di Noto e Siracusa partecipano all’Infiorata per raccontare l’impegno medico-umanitario di Medici Senza Frontiere e rivolgere un appello a chi desidera contribuire alle attività di sensibilizzazione e raccolta fondi promosse sul territorio: “Unisciti al nostro volontariato. I nostri volontari e volontarie sono studenti, attivisti, docenti in attività o in pensione, professionisti che mettono a disposizione le proprie idee e competenze e parte del proprio tempo per far conoscere l’azione e i progetti di MSF, organizzando iniziative di sensibilizzazione e di raccolta fondi sul territorio. Abbiamo Hub regionali in tutta Italia. Chi è interessato può scrivere alla mail info.siracusa@rome.msf.org”.