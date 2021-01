si è recata al commissariato per rinnovare il permesso di soggiorno

E’ stata denunciata dagli agenti di polizia di Avola una donna di 33 anni, originaria del Marocco, residente ad Avola, che nonostante fosse positiva al Covid19 è uscita di casa. Non per una passeggiata o per prendere una boccata d’aria ma per recarsi al commissariato di polizia di Avola per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Quando gli agenti lo hanno scoperto, hanno formalizzato la denuncia ed allo stesso tempo le hanno chiesto con quante persone è entrata in contatto allo scopo di arginare una possibile diffusione del virus.

Il precedente

Non è il primo episodio che accade ad Avola. Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia municipale di Avola hanno denunciato un uomo che nonostante fosse positivo al Covid19 è stato trovato a passeggio. Sarebbe dovuto trovarsi a casa, in quarantena, ma non avrebbe resistito alla tentazione di uscire, incurante del pericolo che avrebbe potuto arrecare agli altri.

I numeri del contagio

Secondo i dati forniti dal sindaco di Avola, Luca Cannata, sulla scorta delle informazioni dell’Asp di Siracusa, il numero delle persone positive è di 349. Un calo considerevole se si pensa che il 18 gennaio si è toccato il picco di 506 contagiati al Covid19. Una situazione che, nello scorso fine settimana, ha convinto lo stesso Cannata ad aprire le scuole, rimaste chiuse per una settimana.

Allarme morti

“L’aumento esponenziale del numero dei contagiati, verificatosi nelle scorse settimane, sta facendo scaturire la tristissima conseguenza che anche ad Avola aumenta il numero dei decessi avvenuti a causa del Covid19“. Lo affermano i consiglieri comunali di opposizione, Fabrizio Alia e Francesco Tardonato, che lanciano l’allarme sulla pericolosità del virus.

La situazione nelle nove province

La distribuzione nelle province vede Palermo 308, Catania 188, Trapani 162, Messina 104, Siracusa 84, Agrigento 72, Caltanissetta 36, Ragusa 14, Enna 2.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoveri sono 1.664, 2 in meno rispetto a ieri, dei quali 229 in terapia intensiva, due in più del giorno precedente.