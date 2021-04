l'inchiesta della procura di siracusa

Nuovi accertamenti sui vaccini AstraZeneca

Disposti dalla Procura di Siracusa degli esami tecnici irripetibili

Sono sei i lotti che saranno esaminati in Olanda

Si è in attesa del risultato degli esami istologici

Saranno eseguiti il 14 ed il 20 aprile in Olanda, nella sede del Rivm, National Institute for public health and the environment a Bilthoven, degli esami tecnici irripetibili sui sei lotti del vaccino AstraZeneca nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Stefano Paternó, il sottufficiale della Marina militare in servizio alla base di Augusta (Siracusa), deceduto il 9 marzo scorso nella sua abitazione a Misterbianco nelle ore successive alla somministrazione della prima dose di vaccino Astrazeneca. I lotti sono: ABV2856, ABV6096, ABV5811, ABV3374, ABW1277 e ABW2586

La decisione della Procura

Si tratta di una decisione del Procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino e dal sostituto Gaetano Bono e l’avviso è stato notificato dai carabinieri del Nas alle parti, tra cui i 4 indagati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo. Sono Lorenzo Wittum, amministratore delegato di AstraZeneca Italia, un medico e un infermiere dell’ospedale militare dove è stata somministrata la dose, e un medico del 118.

Esami istologici

Non sono ancora arrivati i risultati degli esami istologici e tossicologici sulla salma del militare allo scopo di verificare se ci sono legami tra la somministrazione del vaccino ed il decesso del 43enne. La famiglia del 43enne, poco dopo la morte, ha presentato una denuncia, nutrendo dei dubbi su quella dose, tenuto conto che le condizioni della vittima erano buone, prima dell’inoculazione.

L’autopsia

Nell’autopsia non erano emersi elementi evidenti e chiari capaci di legare la morte del militare, in servizio ad Augusta, all’inoculazione del vaccino, ma vale, naturalmente, il concetto opposto. “Aspettiamo esito dell’esame istologico, solo allora si potrà verificare se le nostre ipotesi sono fondate” aveva detto l’avvocato Dario Seminara. I consulenti nominati dalla Procura sono Angelo Indelicato, Giancarlo Guerrera, Lucio Di Mauro, Francesco Oristanio e Dario Condorelli.