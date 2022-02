indagine della polizia di siracusa

Il gestore di un locale della movida di Siracusa ha rimediato una multa salata perché ha servito bevande alcoliche a dei minorenni. Sono stati gli agenti delle Volanti, al comando della dirigente Giulia Guarino, ad emettere la sanzione al proprietario dell’attività che si trova in via Nino Bixio, alle porte di Ortigia, il centro storico della città, cuore della movida.

Movida violenta

I controlli della polizia sono scattati anche negli altri locali, in risposta al fenomeno della movida violenta, culminato la settimana scorsa con il pestaggio ai danni di un giovane e di una coppia intervenuta per difenderlo da parte di un gruppo di ragazzini, presumibilmente alterato dall’uso di sostanze alcoliche o psicotrope.

Pestaggi a Siracusa ed a Palermo

L’aggressione è avvenuta non molto distante da locale dove sono stati trovati dei minori a consumare liquori. Un messaggio chiaro delle forze dell’ordine dopo gli appelli sul contrasto ad una piaga che prende sempre più piede. Episodi analoghi si sono verificati anche a Palermo con una brutale aggressione, al termine della quale tre giovani sono stati arrestati.

Personaggi della criminalità

In merito al pestaggio a Siracusa, la parlamentare nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo nei giorni scorsi, ha sottolineato che, dalle informazioni in suo possesso, gli autori del pestaggio sono “pregiudicati o personaggi legati alla piccola criminalità locale”

“Le famiglie della nostra provincia – dice Stefania Prestigiacomo – hanno il diritto di non stare in angoscia quando i loro figli vanno a passare una serata con gli amici. I giovani hanno il diritto di uscire, stare insieme e frequentare i locali senza il terrore di poter essere picchiati senza ragione. Il diritto di vivere e passeggiare in sicurezza nelle nostre città è una priorità e va garantito con la massima cura”.