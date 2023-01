in viale dei comuni, a siracusa

Tempo fa aveva occupato abusivamente una casa nella zona di viale dei Comuni, a Siracusa, ma nei giorni scorsi la donna, una 37enne, è stata cacciata dall’appartamento.

L’aggressione di 3 donne

Non dagli assegnatari o dai proprietari ma da altre tre abusive, di 31, 47 e 48 anni, appartenenti allo stesso nucleo familiare, che, dopo aver saputo della sua presenza e dell’opportunità di avere un tetto dove poter abitare, avrebbero deciso di fare valere con la forza delle violenza e dell’intimidazione le proprie ragioni.

Abusiva costretta ad andarsene

Ne sarebbe nato uno scontro ma alla fine, messa con le spalle al muro la 37enne sarebbe stata costretta a sloggiare. La vicenda è finita sul tavolo degli agenti della Squadra mobile di Siracusa che, dopo aver avviato le indagini, hanno identificato le 3 donne che avrebbero aggredito e molestato la vittima, per poi procedere alla denuncia per minacce e molestie.

L’emergenza case nel Siracusano

La crisi abitativa è uno dei fenomeni più drammatici ed allarmanti nel Siracusano. Secondo i dati forniti meno di un anno fa da Sunia Cgil, Sicet Cisl e Uniat Uil sono circa 400 le famiglie destinatarie dei decreti di rilascio dell’Iacp nell’ultimo quinquennio. A questi si aggiungono i 350 sfratti esecutivi al 2018 e i circa 1500 in esecuzione.

Le responsabilità dei Comuni

“La stragrande maggioranza dei Comuni della nostra provincia non ha avviato una concreta politica abitativa, programmando i bandi per l’assegnazione delle abitazioni. Una crisi che adesso rischia di aggravarsi ulteriormente vista anche la mancanza di alloggi in relazione ai bandi già emessi, 1030 solo nel capoluogo” sottolineavano sottolineato Salvatore Zanghì, Paolo Gallo e Sebastiano Greco, insieme con i segretari generali Roberto Alosi, Vera Carasi e Luisella Lionti.

Proseguono a Siracusa i lavori per la ristrutturazione dell’ex albergo scuola di via Crispi di Siracusa dove saranno realizzati 38 alloggi di edilizia sociale. Gli interventi, che dureranno 24 mesi, sono stati aggiudicati al Consorzio stabile Medil S.C.P.A. per un importo di oltre 7 milioni di euro. Le imprese esecutrici sono la Euroinfrastrutture SRL, la Cospin SRL, la Mammana Michelangelo.