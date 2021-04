è accaduto a portopalo di capo passero

Arrestata una donna per aver occupato un alloggio popolare

Aveva una condanna ma ha continuato a stare in questa casa

Si trova in carcere

Una donna di 45 anni, Francesca Cannarella, residente a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, è stata arrestata dai carabinieri per aver prima occupato abusivamente una casa di edilizia popolare e poi danneggiato l’appartamento.

La condanna

Per questi fatti, l’indagata, nel 2018, aveva rimediato una condanna ma nonostante la pena inflittagli dai giudici del Tribunale di Siracusa, la quarantacinquenne non si sarebbe rassegnata all’idea di lasciare la casa e secondo quanto fanno sapere gli inquirenti avrebbe continuato a starsene in quell’immobile.

Pena sospesa

Dalle informazioni fornite dal comando provinciale dei militari, l’autorità giudiziaria, malgrado la condanna, aveva a suo tempo concesso alla donna la sospensione condizionale della pena “ma a distanza di due anni, valutato che l’occupazione era tuttora in corso e che di fatto il reato si stava ancora perpetrando, ha disposto la revoca della sospensione ed ha ripristinato l’ordine di carcerazione”.

In carcere

I carabinieri di Portopalo, con quel provvedimento in mano, hanno rintracciato la donna dando esecuzione al

provvedimento del Tribunale: la donna è stata condotta nel carcere femminile di Agrigento dove dovrà ora

espiare la pena di un anno e sei mesi di reclusione inflittale due anni fa.

Numero degli sfratti a Siracusa

Sono 400 i casi di sfratto a Siracusa, come denunciato nel novembre scorso dal Sunia, sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari, che teme una crescita del fenomeno, a seguito dell’emergenza sanitaria. “La scarsa attenzione del governo regionale – spiegava Salvatore Zanghì, segretario generale del Sunia – sul tema delle locazioni, e dell’emergenza abitativa, rischia di produrre drammi sociali. I dati ufficiali annualmente diffusi, sugli sfratti delle locazioni abitative nella nostra città, sfiora ogni anno 400 casi, tale dato, è soggetto ad un aumento significativo anche quest’anno, vista l’emergenza epidemica in corso nonostante gli importanti interventi economici e normativi del governo nazionale”