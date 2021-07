a pozzallo attesa la fiorillo con 148 stranieri

Arrivata ad Augusta la Ocean Viking con 572 migranti

Ci sono anche 183 minori

Sono stati salvati da diversi naufragi

Al via i tamponi per sapere se hanno contratto il Covid19

E’ arrivata al porto di Augusta la Ocean Viking, la nave della Ong, Sos Mediteranee, con a bordo 572 migranti, di cui 183 minori salvati da diversi naufragi al largo del Mediterraneo. Lo riferisce l’AGI e tra poco saranno avviati i protocolli sanitari per verificare se ci sono casi di Covid19 tra gli stranieri, arrivati stremati, come sostenuto dalla Ong. In rada c’è solo una nave per la quarantena, la Aurelia, l’Azzurra è salpata per recarsi a Lampedusa ma tornerà.

Le indagini

Dopo le procedure mediche ed il trasferimento dei migranti, i minori non accompagnati andranno in centri di accoglienza, saranno avviate le indagini da parte degli inquirenti per accertare se tra gli stranieri ci sono organizzatori dei viaggi della speranza.

Un uomo si è gettato in mare

Secondo quanto sostenuto dalla Ong, “ieri sera un uomo in forte stress psicologico si è buttato in mare. Ha spiegato il suo gesto disperato dicendo che avrebbe potuto resistere se avesse saputo quando lo sbarco sarebbe avvenuto, ma che “non poteva più sopportare l’incertezza”.

Ci sono minori disabili

Sos Mediteranne sostiene che “un team medico e di supporto osservano un aumento del disagio psicologico e della stanchezza tra le donne, i bambini e gli uomini a bordo. Uno dei due minori disabili mostra segni di crescente rigidità del corpo a causa della riduzione dei movimenti fisici e ha dovuto essere trasferito all’ambulatorio medico durante la notte. Una nave è per definizione un mezzo temporaneo di trasporto verso un luogo sicuro per le persone salvate in mare”.

Sbarco a Pozzallo

Frattanto, è atteso per oggi l’arrivo a Pozzallo, nel Ragusano, della nave Fiorillo della Capitaneria di Porto con 148 migranti in trasferimento da Lampedusa.