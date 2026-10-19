Dal pieno al fieno. Se il prezzo dei carburanti continua a salire, tanto vale rispolverare l’asino. È la provocazione del sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, esponente di Sud chiama Nord, che in un video di qualche minuto si mostra in sella a un equino per dimostrare quanto sia più conveniente tornare all’antico. Niente benzina, niente diesel, niente rincari alla pompa: solo biada, pazienza e un’andatura che garantisce, se non altro, di non superare i limiti di velocità.

Il paradosso che fa riflettere

Dietro la gag c’è un messaggio serio. L’asino, spiega il primo cittadino con il tono di chi scherza ma non troppo, costa meno di un’auto o di una moto e, in più, non inquina. Il paradosso serve a ricordare quanto le famiglie stiano soffrendo l’impennata dei prezzi: il caro carburante pesa sugli spostamenti quotidiani e, a cascata, finisce nel carrello della spesa, perché a rincarare è tutta la filiera, dal trasporto delle merci agli scaffali.

I barbieri, spalla d’eccezione

Gallo non è nuovo a iniziative di questo genere. Anche stavolta ha scelto di farsi aiutare dai titolari di un salone da barba, ormai quasi dei co-protagonisti fissi delle sue incursioni video. Tra una battuta e l’altra, il filmato mescola ironia e denuncia, con l’asino nel ruolo del mezzo di trasporto alternativo e il barbiere in quello dello spettatore divertito.

Virale in poche ore

Il risultato è un video che ha destato molta curiosità e che in breve tempo ha fatto il giro delle chat e dei social, tra condivisioni, commenti divertiti e qualche inevitabile sfottò. Resta da capire se la provocazione arriverà dove dovrebbe, cioè sui tavoli di chi può incidere su accise e prezzi. Per ora, a Palazzolo Acreide, l’unico a non temere i rincari è l’asino.