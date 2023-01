lo scontro sulla mobilità

Parcheggi e trasporto pubblico all’anno zero. E’ la denuncia del movimento Civico 4 che punta l’indice sull’amministrazione del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, in particolare le critiche vanno al completamento del parcheggio di interscambio di via Mazzanti, per cui esiste un finanziamento regionale di 900 mila euro e la gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, considerata la scadenza della gestione dell’Ast.

“Due obiettivi mancati”

“Dopo tre anni e mezzo, l’Amministrazione comunale uscente non ha realizzato nessuno dei due obiettivi. – dichiara il leader, Michele Mangiafico – Non siamo sorpresi, ancora una volta, per la distanza tra le parole e i fatti. Tuttavia, assegniamo a questi due temi le ragioni principali del fallimento dell’Amministrazione comunale nel settore della mobilità sostenibile. La ciclabilità, infatti, non è la naturale premessa di un progetto amministrativo serio in questo settore, ma – come asseriscono gli studiosi della materia – la logica conseguenza, a valle del potenziamento della rete di trasporto pubblico locale e della realizzazione dei parcheggi di interscambio”

La proposta sui parcheggi

Il movimento ha elaborato una proposta sui parcheggi. “Abbiamo individuato sei aree di interscambio in città: a) all’uscita nord (Mazzanti); b) all’uscita sud (via Elorina e scalo merci Pantanelli); c) all’uscita ovest (area nuovo ospedale); d) nella zona alta (von Platen); e) nella zona bassa (Molo Sant’Antonio); f) a servizio di Ortigia (Talete)” spiega Mangiafico.

Legare parcheggi con trasporto pubblico

La proposta va integrata con il trasporto pubblico. “Queste sei aree di interscambio vanno poste in relazione col nuovo servizio di trasporto pubblico locale, che non potrà accontentarsi né delle 14 linee dell’AST né della pochezza delle corse e della vetustà dei mezzi, ma la cui pianificazione partirà dall’insieme delle risorse provenienti dai parcheggi (cap 5290, 2.100.000,00 euro), dai proventi iscritti in bilancio per le sanzioni al codice della strada (cap 5636 e 5676, 8.500.000,00 euro), dal finanziamento regionale (cap 12887, 2.140.000,00 euro).

Le altre criticità

Secondo Civico 4, in merito alla mobilità nella città, ci sono 3 criticità. “L’assenza di un piano sui marciapiedi e la mortificazione di questioni annose e situazioni pericolose come quelle di via Servi di Maria e via Luigi Monti. La mancanza di un piano sulla manutenzione straordinaria delle strade come, ad esempio, via Lido Sacramento e la mancata realizzazione delle zone scolastiche previste dal Codice della strada, dopo i due esperimenti della “Paolo Orsi” e della “Lombardo Radice”.