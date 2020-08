E' accaduto a Buccheri, nel Siracusano

Non avrebbero voluto pagare tanto per l’energia elettrica e così il loro stratagemma gli avrebbe fatto risparmiare circa 6 mila euro. Ma queste somme due pensionati di Buccheri, nel Siracusano, dovranno restituirle dopo il blitz dei carabinieri che hanno scoperto il loro segreto e per questo sono stati denunciati per furto di energia elettrica. Secondo le informazioni delle forze dell’ordine, gli anziani avrebbero usato un magnete per “ingannare” il contatore ma l’azienda avrebbe nutrito ben più di un sospetto perché non c’era equilibrio tra il consumo degli indagati e quello degli altri, per cui ne è nata una indagine. Secondo i militari, si tratta di un fenomeno molto diffuso.

“A tali manomissioni, a volte effettuate attraverso l’installazione di potenti magneti, altre volte bypassando il contatore, consegue infatti un grave danno – dicono i carabinieri di Siracusa – per l’azienda incaricata della distribuzione, senza considerare il rischio di folgorazione che consegue alla manomissione artigianale degli apparati. Solo nelle ultime 48 ore, per questo reato, sono stati deferiti dai Carabinieri di Buccheri (SR) C.A. di anni 72 ed S.A. di anni 84, entrambi di Buccheri (SR). Il danno subito dalla società elettrica ammonta complessivamente a circa 6 mila euro”.

Ha fatto scalpore la condanna di un chef di un ristorante stella di Mondello, Patrizia Di Benedetto, che ha patteggiato una condanna ad un anno di reclusione per furto ma la pena è stata sospesa. il ristorante è regolarmente aperto e non ha subito e non subirà conseguenze da questa vicenda “Mi sono assunta io le responsabilità – dice la chef stellata a Repubblica – ma non sono io che mi occupo delle bollette”. Insomma la titolare del ristorante ‘una stella Michelin’ ha voluto chiudere subito l’incresciosa storia pur non essendo la responsabile di quanto avvenuto in base al suo racconto. A scoprire un magnete sopra il contatore del Bye Bye Blues furono i carabinieri.