Presentato al Comune di Melilli il progetto per il completamento dell’Agglomerato Industriale “G3” a Melilli-Priolo Gargallo. L’iniziativa, finanziata con un investimento di quasi 7 milioni di euro provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, si propone come volano per la crescita economica e infrastrutturale del territorio siciliano.

Interventi di urbanizzazione per 70 ettari

Il progetto prevede una serie di interventi di urbanizzazione primaria su un’area di circa 70 ettari in Contrada Bondifé, a cavallo tra i comuni di Melilli e Priolo Gargallo. L’obiettivo è trasformare quest’area in un polo industriale moderno e funzionale. Tra gli interventi previsti, la realizzazione di una nuova rete viaria interna completa di segnaletica, illuminazione, reti idriche e fognarie. Particolare attenzione sarà dedicata al potenziamento dei collegamenti con le principali arterie stradali locali, tra cui la Strada Provinciale 95 e la Strada Statale 114, per garantire un accesso agevole e rapido all’agglomerato.

Attrarre investimenti e creare opportunità occupazionale

L’Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, ha sottolineato l’importanza strategica del progetto per lo sviluppo economico dell’isola. L’investimento mira a creare infrastrutture all’avanguardia in grado di attrarre nuovi investimenti, migliorare la competitività delle imprese locali e generare nuove opportunità di lavoro per il territorio. Tamajo ha ribadito l’impegno della Regione nel sostenere progetti di modernizzazione infrastrutturale, considerati fondamentali per la crescita economica e la creazione di occupazione.

Un polo industriale di riferimento nel Mediterraneo

L’obiettivo a lungo termine è quello di consolidare il ruolo della Sicilia come polo industriale di riferimento nel Mediterraneo. Il completamento dell’Agglomerato Industriale “G3” rappresenta un passo significativo in questa direzione, offrendo alle imprese un ambiente moderno e competitivo in cui operare e crescere. L’auspicio è che l’iniziativa possa contribuire a rivitalizzare il tessuto economico della regione, attirando investimenti e generando un impatto positivo sull’occupazione.

Infrastrutture per uno sviluppo sostenibile

Marcello Gualdani, Commissario Straordinario dell’IRSAP (Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive), ha evidenziato il ruolo centrale di questo progetto nella valorizzazione dell’area industriale di Melilli-Priolo Gargallo. Grazie alla pianificazione strategica dell’IRSAP e al supporto dei fondi FSC 2021-2027, si stanno realizzando infrastrutture che non solo soddisfano le esigenze attuali delle imprese, ma gettano anche le basi per uno sviluppo sostenibile e duraturo. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e il miglioramento dei collegamenti viari contribuiranno a rendere l’Agglomerato Industriale “G3” un polo attrattivo per nuove attività produttive, un centro di innovazione e un punto di riferimento per la competitività industriale in Sicilia.

Like this: Like Loading...