È morto in un incidente stradale autonomo Francesco Caniglia, 39 anni, lentinese, mentre stava percorrendo a bordo della sua moto la Statale 114, tra Agnone Bagni e Lentini. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, il controllo della sua moto. L’impatto è stato fatale e per il trentanovenne non c’è stato nulla da fare. L’uomo lavorava come impiegato in un’attività commerciale e stava per fare rientro a Lentini ma non poteva immaginare che la morte gli aveva dato un appuntamento. La Procura di Siracusa ha, comunque, aperto una inchiesta per determinare le cause dell’incidente mentre è stata disposta l’ispezione cadaverica sulla salma del trentanovenne. Gli inquirenti hanno sentito alcuni testimoni, gli stessi che hanno segnalato per primi l’incidente e nel contempo avrebbero prestato le prime cure alla vittima.

In mattinata, a Siracusa , in viale Epipoli, nella zona nord di Siracusa, un ciclista, per cause da accertare, è stato investito da una macchina in prossimità di un incrocio. Il ferito è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I mentre gli agenti della Polizia municipale hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’impatto. La macchina, una Renault, è finita sopra un’aiuola, probabilmente il conducente, per provare a schivare il ciclista, avrebbe provato una manovra brusca che, evidentemente, non ha sortito dei buoni effetti. Sono state tante le chiamate di emergenza al 118 ed alla sala operativa del comando della Polizia municipale: in una manciata di minuti, i soccorritori sono arrivati in viale Epipoli, prestando le prime cure al ciclista. Gli inquirenti stanno sentendo alcuni testimoni al fine di stabilire le responsabilità in questa vicenda. Nelle settimane scorse, c’era stato a Siracusa un altro incidente che ha visto come vittima un ciclista, un giovane di 24 anni, travolto da una macchina mentre stava passeggiando in viale dei Lidi, in contrada Fontane Bianche, zona balneare a sud di Siracusa.