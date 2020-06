Capitaneria di Porto

Due sub, accusati di pesca da frodo, sono stati sanzionati dalla Capitaneria di Porto. I trasgressori si sarebbero immersi di notte nelle acque dell’Area marina protetta del Plemmirio, a sud di Siracusa, armati di fiocina e lampade, violando le disposizioni previste dalla legge.

“Durante l’attività notturna, i militari notavano – dicono i militari – la presenza di un sub, accompagnato da una persona di supporto a terra, intento ad effettuare attività di pesca in immersione nelle vicinanze del varco 15. Una volta fuori dall’acqua, i due soggetti, entrambi siracusani, venivano fermati e trovati in possesso di circa 3 kg di prodotto ittico proveniente dalla pesca illecita, nonché di attrezzatura da pesca consistente in un fucile armato di fiocina e lampade di ausilio per la visibilità. Il pescato è stato sottoposto a sequestro e, a seguito di visita organolettica da parte di personale veterinario dell’Asp di Siracusa, dal quale è risultato idoneo al consumo umano, donato in beneficenza ad un ente caritatevole”.

Nei giorni scorsi, militari della Capitaneria di Porto di Siracusa hanno sequestrato a Noto 100 chili di tonno rosso. Il prodotto, secondo quanto emerso negli accertamenti compiuti dalle forze dell’ordine, non era tracciato, probabilmente era frutto di una battuta di pesca clandestina. Tutti i titolari sono stati sanzionati per aver posto in vendita il tonno privo di tracciabilità: è stato devoluto in beneficenza ad alcune mense di Noto e Siracusa. Alla fine del mese scorso, i militari della Guardia costiera di Siracusa avevano posto sotto sequestro 750 chili di tonno rosso trovati in furgone dentro un deposito di una pescheria. Al termine di alcune indagini, è stato accertato che i 5 esemplari erano il frutto di una battuta di un peschereccio. Precedentemente,, i militari della Capitaneria di Porto di Siracusa, avevano scoperto che in un deposito, anche questo a Portopalo, erano conservati oltre 140 chili di pesce non tracciati. In sostanza, quei prodotti erano senza etichettatura, contravvenendo ad una precisa disposizione delle norme a tutela della salute pubblica.