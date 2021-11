tra via immordini e via santi amato

Blitz dei carabinieri nella zona tra via Santi Amato e via Immordini, nel rione di Santa Panagia, una delle principali piazze dello spaccio di Siracusa.

Arresto per droga

Al termine dell’operazione, a cui hanno preso parte 80 militari, tra comando provinciale di Siracusa, Squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, del Nucleo cinofili di Nicolosi e del 12° Elinucleo di Catania, è stato arrestato un 26enne, con recenti precedenti specifici, per detenzione ai fini di spaccio, poiché trovato in possesso di 10 grammi, tra hashish e marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

Le denunce

Sono stati denunciati: un 20enne per detenzione illegale di armi e munizioni, in quanto trovato in possesso di una

pistola giocattolo modificata, con canna semi occlusa e di 50 proiettili calibro 9 parabellum; un 37 enne per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale; un 28enne per porto illegale di armi, in quanto trovato in possesso di due coltelli a serramanico; una 30enne per guida in stato di ebbrezza alcolica, perché sorpresa alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore a quello normativamente consentito; un 68enne e un 31enne per furto di energia elettrica, in quanto all’ esito di verifiche venivano accertati allacci delle rispettive utenze alla rete pubblica.

Segnalati tossicodipendenti

Sono stati segnalati in Prefettura 4 persone per detenzione di modiche quantità di stupefacente. E’ stata segnalata al Comune di Siracusa la presenza di numerosi rifiuti solidi urbani di vario genere, all’interno di un’area verde adiacente i complessi di edilizia popolare di via Santi Amato.

“L’’attività odierna conferma che il controllo periodico delle aree più sensibili dal punto di vista

socio-delinquenziale – spiega il comandante del Reparto operativo del Comando provinciale, Raffaele Ruocco – con servizi a più alto impatto, rappresenta un obiettivo strategico del Comando da perseguire con azioni costanti, in modo da affermare che nel territorio non esistono zone franche. La predetta tipologia di servizi verrà riproposta anche in altre zone della provincia con il coinvolgimento delle Istituzioni, in quanto è

necessario che ciascuno, per la parte di competenza, faccia quanto deve”.

