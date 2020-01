Si trova ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania un uomo, residente a Portopalo, che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto vittima di un incidente durante alcuni lavori di ristrutturazione della sua abitazione.

A quanto pare, sarebbe salito sul tetto e, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, è precipitato. Le sue urla sono state avvertite da alcuni testimoni che hanno provveduto a chiedere l’intervento dei soccorsi. I carabinieri ed i medici del 118 hanno prestato le prime cure ma si è deciso di trasportare il ferito in ospedale, al Cannizzaro di Catania dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti ma dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri della stazione di Portopalo stanno provando a verificare quello che è accaduto: sono state sentite alcune persone ma nelle prossime ore la stesse vittima potrebbe essere ascoltata.