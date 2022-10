all'inaugurazione il comandante della legione sicilia castello

“E’ un presidio di legalità per i cittadini di questo quartiere, soprattutto per i giovani”. Lo ha detto stamane a Siracusa il generale della Legione Carabinieri Sicilia Rosario Castello nel corso dell’inaugurazione del presidio dei carabinieri nell’ex scuola di via Algeri, una delle zone più difficili della città, al centro di numerosi traffici di droga dove opera una gang, sgominata negli anni scorsi dagli stessi carabinieri al termine di un’operazione che porta il nome di questa via.

Gli orari

Il presidio dei carabinieri sarà aperto tutti i giorni feriali: la mattina dalle 9 alle 12, il pomeriggio dalle 15 alle 18. “Qui non si raccoglieranno solo le denunce ma un punto di ascolto e di incontro con la gente del circondario per promuovere la cultura della legalità e della sicurezza. Saranno avviate, in tal senso, delle iniziative” ha aggiunto il generale.

Oltre 1 milione di euro per il recupero dei locali

A ristrutturare i locali ci ha pensato il Comune di Siracusa che, utilizzando i fondi destinati alla lotta contro la dispersione scolastica, oltre un milione di euro, ha recuperato la palestra, l’auditorium, alcune stanze, due delle quali sono state messe a disposizione dell’Arma mediante comodato d’uso gratuito, e realizzato un campetto di calcio.

Corsi di sport nell’ex scuola

I locali sono nella disponibilità dell’istituto comprensivo “Chindemi”, la cui dirigenza scolastica ha annunciata di voler usare questi spazi per attività sportive. I carabinieri potrebbero organizzare dei corsi di scherma gratuiti grazie a Stefano Barrera, ex campione italiano, militare in servizio a Siracusa, entrato di recente nello staff tecnico Under 20 di fioretto, presente all’inaugurazione del presidio. Stamane c’erano anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, il Procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino, l’arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto e le massime autorità militari nel Siracusano.

L’iniziativa era stata anticipata dal comandante provinciale dei carabinieri Gabriele Barecchia, nel suo discorso del 6 giugno durante l’annuale festa dell’Arma tenutasi al Teatro Greco. Due locali del plesso dell’Istituto comprensivo.