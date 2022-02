è in carcere

Gli agenti di polizia hanno arrestato un uomo di 38 anni, siracusano, che, dopo aver rapinato due anziane ha speso i soldi in un centro scommesse.

L’indagato, individuato nelle ore successive ai colpi, è stato acciuffato e condotto in carcere. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il presunto rapinatore sarebbe entrato in azione in mattinata ed avrebbe preso di mira le due vittime, entrambe ottantenni, che erano uscite da casa per fare la spesa.

Il primo colpo

Il primo colpo è stato portato a termine nella zona di corso Gelone, a quanto pare il 38enne si sarebbe avvicinato alla prima pensionata con la scusa di chiederle una sigaretta e poco dopo avrebbe sottratto la sua borsa, che portava a tracolla.

Vittima per terra

La vittima, dalle informazioni della Questura di Siracusa, avrebbe provato a fare resistenza, tenendo stretta la sua borsa e per questo motivo, a causa della forza impressa dal rapinatore, è finita per terra. A quel punto, l’uomo, con il bottino in mano, è scappato a bordo di una macchina nella sua disponibilità.

La seconda rapina

Nel corso delle ricerche, gli agenti della Squadra Mobile, hanno avuto notizia di un secondo colpo, questa volta commesso in viale Santa Panagia, non molto distante dal palazzo di giustizia. “La dinamica era perfettamente identica a quella del primo dei due episodi delittuosi” spiegano i poliziotti, per cui il 38enne, dopo essersi avvicinato con una scusa, ha strappato la borsa all’anziana, anch’essa caduta nel tentativo di sventare lo scippo.

Il bottino speso alle scommesse

I poliziotti, grazie alle descrizioni ricevute, sono riusciti ad individuare l’auto dell’uomo che, frattanto, si era infilato in una sala scommesse.

“L’intuizione degli investigatori ha avuto immediato e diretto riscontro poiché, a seguito della perquisizione, all’interno dell’autovettura è stata trovata parte delle refurtiva proveniente dai due colpi, ad eccezione del denaro che evidentemente l’uomo aveva già speso o era riuscito già ad occultare” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.

Il profilo del rapinatore

Secondo la polizia, il 38enne è stato più volte condannato, con sentenze definitive, per reati contro il patrimonio.

In merito alle condizioni delle vittime, entrambe le anziane sono in buone condizioni.