la corsa a siracusa per l'ars

Da una parte l’ultimo arrivato, il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, dall’altra il capo del Mpa di Siracusa, Mario Bonomo. Sembrano loro i favoriti per il primo posto nella lista del partito dell’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo, nella corsa per un seggio all’Assemblea regionale siciliana.

L’approdo di Carta nel Mpa

L’approdo di Carta è arrivato a ridosso dello scadere del tempo per la presentazione delle liste quando ormai i giochi per il sindaco di Melilli sembravano chiusi dopo che il Pd, a cui Carta aveva aderito divorziando da Forza Italia, gli aveva sbarrato la strada per le Regionali.

La sfida con Bonomo

A fargli la “corte” è stato, paradossalmente, quello che sarà il suo rivale nella stessa lista, il coordinatore provinciale del Mpa, Mario Bonomo, imprenditore, eletto nelle liste del Pd nel 2013 con oltre 7 mila preferenze. Un’apertura “generosa” quella di Bonomo verso Carta, come è stata definita dai vertici del partito ma il Mpa, in caso di vittoria di Renato Schifani, avrebbe trovato un accordo: un posto nella giunta di Governo, che dovrebbe andare al secondo classificato a Siracusa.

Carta è già “rodato” in tema elettorale, avendo nel giugno scorso vinto le amministrative nel suo Comune, ottenendo praticamente un plebiscito per un secondo mandato. Ha battuto Pippo Sorbello, ex assessore regionale e già sindaco di Melilli, che era sostenuto dalla parlamentare regionale, Daniela Ternullo. Nel Pd, non ha trovato spazio dopo che i vertici del partito hanno deciso di lasciare a casa chi ha pendenze con la giustizia: Carta è sotto processo a seguito dell’inchiesta della Procura di Siracusa su un presunto giro di appalti per favorire imprenditori amici.

Gli altri candidati

Nella lista del Mpa c’è anche un personaggio noto della politica siracusana: Raffaele Leone, ex sindaco di Noto, che si gioca le sue possibilità così come Carmela Tata, siracusana, medico responsabile del servizio di Neuropsichiatria infantile e della adolescenza di Augusta, con esperienze professionali maturati nell’ambito dei disturbi psichiatrici della persona in età evolutiva. Circa un anno fa, è stata nominata dall’assessore regionale alla Famiglia ed alle Politiche sociali autorità Garante delle Persone disabili nella Regione Siciliana. In lista, un’altra donna, Adriana Raiti, funzionaria di banca, lentinese.