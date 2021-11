la deputata ars ternullo dopo le proteste del comune di siracusa

“Ho sentito l’assessore regionale Daniela Baglieri, la quale mi ha garantito che la Regione non ha mai autorizzato la Sicula Trasporti a trattare in via prioritaria i rifiuti di Catania rispetto a quelli di Siracusa“.

Lo stop ai mezzi di Siracusa

Lo afferma la deputata regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo, in merito alla polemica sollevata dall’amministrazione comunale di Siracusa che, nei giorni scorsi, dopo lo stop all’ingresso della discarica di Lentini dei propri compattatori, ha denunciato l’esistenza di un accordo, non scritto, tra la Sicula Trasporti, proprietaria del sito, in amministrazione giudiziaria, ed il Comune di Catania.

In base a questa tesi, svelata dall’assessore ai Rifiuti, Andrea Buccheri, i rifiuti provenienti dal capoluogo etneo avrebbero una corsia preferenziale.

“Rispettato ordine di ingresso”

Secondo quanto sostenuto dalla deputata regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo, gli amministratori della discarica hanno rispettato l’ordine di ingresso. Insomma, priorità a chi arrivava prima.

“Da quanto emerge da un incontro – dice la parlamentare regionale di Forza Italia – presso il Comune di Catania, presso la discarica di Lentini è stato seguito un ordine d’ingresso in base ai mezzi presenti davanti ai cancelli, senza dar credito alla provenienza. Nel momento in cui la struttura era satura, sono stati chiusi gli ingressi”.

“Una procedura da rivedere”

“È chiaro però che Siracusa non può essere penalizzata da un ordine d’ingresso che tiene conto di chi arriva prima in discarica” precisa la parlamentare regionale.

“Non è giusto penalizzare un’intera provincia, specie se con impegno e civiltà, la stragrande maggioranza dei suoi cittadini differenzia i propri rifiuti”

Vertice alla Regione

La parlamentare regionale spiega anche “si terrà una riunione indetta dall’assessore Baglieri con tutte le Società siciliane che regolamentano il servizio di gestione dei rifiuti, per indicare loro delle linee operative da seguire, in modo da evitare che situazioni del genere si ripresentino”