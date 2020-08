Scovata dalla polizia e dai vigili del fuoco

E’ stata ritrovata Santa Carbone, la donna di 72 anni di Siracusa, che risultava scomparsa da lunedì. Sono stati gli agenti di polizia ed i vigili del fuoco a scovarla in un appartamento nella disponibilità di alcuni parenti della donna ma non abitato in via Brenta, a due passi da corso Gelone, il cuore di Siracusa. A quanto pare, l’anziana si sarebbe nascosta lì ma altre volte avrebbe fatto perdere le sue sue tracce, secondo quanto riferiscono alcune fonti investigative. Quando i soccorritori hanno bussato alla porta, la donna non avrebbe aperto, per cui sarebbe stato forzato l’ingresso. L’allarme sulla scomparsa della settantaduenne era stato dato dai familiari che non l’hanno più vista rientrare a casa dopo essere uscita per una passeggiata a bordo della sua macchina. Alle ricerche hanno partecipato le forze dell’ordine, in particolare gli agenti di polizia hanno avuto informazioni sulla presenza in quell’appartamento in via Brenta della settantaduenne. La donna è stata poi condotta al Pronto soccorso per degli accertamenti.

Frattanto, un’altra notte è passata senza notizie di Viviana Parisi, 43 anni, e del figlio Gioele Mondello di 4 anni, scomparsi dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia l’altro ieri pomeriggio. Ad avvertire le forze dell’ordine del mancato ritorno a casa era stato proprio il marito, che non ha visto rincasare la donna e il bambino a Venetico (Messina) dove risiedono. Le ricerche sono tuttora in corso, la Polizia Stradale ha lanciato un appello a tutti coloro i quali siano in grado di fornire notizie utili per rintracciare i due scomparsi ma non è servito a molto.

Il marito della donna ha lanciato un appello sui social: “Ciao Viviana, ascoltami bene: torna a casa, hai fatto solo un piccolo incidente. Non succederà niente né a te né al bambino, ti aspettiamo tutti a braccia aperte . Ti aspetto, ti amo e mi mancate tantissimo”.