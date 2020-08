Li nascondeva in macchina ed a casa

I carabinieri della sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Siracusa, in collaborazione con i militari della stazione di Ortigia, hanno tratto in arresto Francesco Pellizzeri,, noto ristoratore di Siracusa, per detenzione e porto illegale d’arma e munizioni. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, Pellizzeri era stato individuato mentre parcheggiava l’auto in prossimità del Tribunale di Siracusa: è stato bloccato ed al termine della perquisizione, compiuta nella macchina e nella sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto una pistola revolver, marca Smith & Wesson, calibro 38 SP, provvista di munizionamento come pure un coltello a serramanico della lunghezza di 18 centimetri e lama di 8, mentre nell’abitazione sono stati rivenuti ulteriori 34 proiettili cal 9 x 21. La pistola revolver sarà inviata nei laboratori del RIS di Messina per gli accertamenti. Il gip di Siracusa ha convalidato il provvedimento restrittivo, per cui il ristoratore è in carcere.