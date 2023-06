La vittima aveva denunciato tutto ai carabinieri

Non risparmiava la compagna di botte neanche quando era in gravidanza. Continue violenze, anche psicologiche, in quella casa divenuta un inferno. I carabinieri hanno posto fine a questa spirale continua di violenza. Arrestato il 19enne che non aveva avuto remore di continuare a vessare la sua convivente anche quando aveva denunciato tutto ai carabinieri. L’aveva infatti minacciata di morte, disposto a ucciderla se avesse pensato di lasciare quella casa. Il 19enne arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari

Tante aggressioni e la denuncia

L’intervento dei carabinieri della stazione di Rosolini su provvedimento emesso dal tribunale di Siracusa dopo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica aretusea. Il giovane è sospettato dei reati di maltrattamenti e violenza privata ai danni della convivente. Nei mesi scorsi, infatti, la vittima si era rivolta ai carabinieri di Rosolini per denunciare le numerose aggressioni, minacce e violenze subite da parte del compagno, anche quando era incinta.

Indagini lampo

Le immediate indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, hanno permesso di accertare che la donna era stata minacciata di morte. Episodio avvenuto dopo che la stessa vittima era stata sentita dagli inquirenti in seguito a queste violenze subite. Il compagno le avrebbe intimato di non lasciare casa altrimenti l’avrebbe ammazzata. Considerata la particolare violenza e le minacce di morte l’autorità giudiziaria si è mossa con la massima celerità. Disposti gli arresti domiciliari per l’indagato, con l’ausilio del braccialetto elettronico e con il divieto assoluto di contattare, con qualsiasi mezzo, l’oramai ex compagna.

Recente caso anche nel Catanese

Si fa sempre un gran parlare di violenze sulle donne e la Sicilia ha un numero elevato di casi. Appena qualche giorno fa l’ennesimo episodio nelle mura domestiche del Catanese. Un uomo ha tentato di strangolare la moglie e ha minacciato di morte i figli. Arrestato un 48enne, oltretutto recidivo. Era stato già condannato nel recente passato per maltrattamenti nei confronti sempre della stessa donna. I due erano tornati insieme, convinta la vittima che il compagno potesse cambiare.

