Bloccati prima della fuga

Sono accusati di furto Ettore Roccaro, 45 anni, di Avola, e Maurizio Pomillo, 30 anni, di Noto, entrambi disoccupati e con precedenti penali, arrestati dai carabinieri dopo il saccheggio di una villa in contrada Maccari, a Noto. L’abitazione è nella disponibilità di una donna, che vive a Milano, e così i presunti ladri, certi di agire indisturbati, si sarebbero recati fin lì a bordo di un fuoristrada per prendere tutta la refurtiva possibile. Il mezzo sarebbe stato caricato all’inverosimile, erano riusciti a fare entrare anche un frigorifero ma non hanno fatto in tempo a trovare un rifugio perché sono stati bloccati dai carabinieri della Compagnia di Noto e della stazione di Pachino.

L’allarme è stato dato da un residente della zona che si sarebbe accorto della presenza di quei due, per cui ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. “I militari hanno individuato in pochi minuti il fuoristrada segnalato ed appena hanno impegnato – fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa – il vialetto che conduce all’abitazione, due uomini sono saltati a bordo del fuoristrada in tutta fretta nel vano tentativo di guadagnare la fuga. Dopo pochi metri infatti i carabinieri hanno raggiunto il fuoristrada e tratto in arresto gli occupanti”.

La refurtiva è stata restituita alla proprietaria mentre gli arrestati sono stati condotti nella rispettive abitazioni in stato di arresto come disposto dai magistrati della Procura di Siracusa che hanno coordinato le indagini. Nelle prossime ore, gli indagati saranno sentiti dal gip del tribunale in occasione dell’udienza di convalida delle misure cautelari.

“I carabinieri raccomandano di segnalare sempre la presenza di autovetture o persone sospette al numero di emergenza 112 nella consapevolezza che la “sicurezza partecipata”, ovvero il contributo di ciascuno alla sicurezza collettiva, consente all’Arma di fornire una ancor più efficace risposta alle legittime richieste di sicurezza dei cittadini” è l’appello rivolto dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.