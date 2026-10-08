Novantadue migranti sono giunti nella notte sull’Isola di Capo Passero, a Portopalo di Capo Passero. Le operazioni di soccorso e trasferimento sono iniziate intorno alle 2.

I soccorsi

I migranti sono stati trasferiti dall’isola alla terraferma con l’impiego di un’imbarcazione e di un elicottero. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, con il commissario di Pachino Giuseppe Arena, i Carabinieri di Portopalo di Capo Passero, la Capitaneria di porto e la Guardia di finanza.

Le operazioni sono proseguite presso piazza Terrazza dei Due Mari, dove sono state predisposte le attività di assistenza da parte del gruppo volontari della Protezione civile di Portopalo.

Ai migranti sono stati forniti cibo, bevande e coperte termiche. La Procura di Siracusa ha avviato una inchiesta.