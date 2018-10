Indagano i carabinieri

Un ragazzo di 16 anni si trova ricoverato in rianimazione all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Il giovane insieme con un coetaneo era a bordo del proprio scooter, una vespa 50 nera, quando, mentre percorrevano la strada statale 115 nei pressi di Rosolini per cause ancora al vaglio dei Carabinieri si è scontrato frontalmente contro una Volkswagen Lupo che percorreva l’arteria in direzione Ispica.

L’impatto è stato violentissimo e ad avere la peggio è stato il giovane guidatore dello scooter.

Immediatamente soccorso dal personale del 118 che lo ha inizialmente trasportato al Pronto Soccorso di Modica per le prime cure, vista l’importanza delle lesioni subite si è stabilito il ricovero con l’elisoccorso a Palermo.

Il giovane è in gravi condizioni.

Anche l’altro giovane a bordo dello scooter è rimasto ferito e pare abbia riportato la frattura a una gamba.