indagine dei carabinieri di floridia

Poco dopo essere stato scoperto a rubare una bicicletta avrebbe minacciato i testimoni con una molotov ed un’accetta. Non solo, perché, secondo la ricostruzione dei carabinieri, il presunto ladro, Peiris Leewuruge Dhammika Prasantha, originario della Sri Lankese 45 anni, residente in Floridia, nel Siracusano, li avrebbe intimiditi con dell’acido muriatico. Un episodio accaduto il primo dicembre ma adesso il migrante, ritenuto pericoloso, è stato arrestato dai militari che hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip di Siracusa. L’indagine è nata dopo la segnalazione dei due testimoni che hanno preferito rivolgersi alle forze dell’ordine piuttosto che subire le minacce, per cui i carabinieri, nelle ore successive alla vicenda, si sono presentati nell’abitazione del 45enne.

“L’uomo, come emerso dalla immediata perquisizione – spiegano i carabinieri di Siracusa – operata su di lui, deteneva occultato nello zaino che portava al seguito tutto il necessario per mettere in pratica le sue minacce: una bottiglia molotov già assemblata, piena quindi di liquido infiammabile e dotata di stoppino, 2 bottiglie contenenti acido muriatico ed un’accetta. Sequestrato tutto il materiale, i carabinieri hanno denunciato Peiris, riservandosi tuttavia di approfondire le indagini e fornire all’Autorità Giudiziaria un quadro più completo sulla sua personalità”

Gli accertamenti hanno evidenziato come l’uomo non fosse nuovo ad azioni del genere, poco tempo fa infatti è stato denunciato per aver danneggiato un furgone con bottiglie incendiarie. L’uomo adesso si trova rinchiuso nel carcere di Ragusa.