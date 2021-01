il sindaco si rivolge alle famiglie che tengono in casa i figli

Alunni rimasti in casa

La paura delle famiglie per i contagi

Le rassicurazioni del sindaco

“Le nostre scuole sono sicure, non c’è motivo di disertarle”. Lo dice a BlogSicilia il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, a seguito della decisione di tantissime famiglie di tenersi i figli in casa, temendo la diffusione del contagio. La consigliera comunale, Giusy Quartararo, da giorni invita il primo cittadino a disporre la chiusura delle scuole, come è già accaduto ad Avola, Carlentini e Portopalo.

Tornare in classe

“Il dato sui contagi – dice a BlogSicilia il sindaco di Noto – sta scendendo, siamo arrivati a 252 positivi, ma al netto di questi numeri, va precisato che, in merito alle condizioni di sicurezza delle scuole, sono state adottate misure efficaci per evitare il contagio: le sanificazioni, la sistemazione dei banchi monoposto ed i piani per il rispetto delle distanze, che hanno avuto un costo non indifferente. Insomma, le nostre scuole non si chiudono, in ogni caso ho inviato una richiesta alla direzione dell’Asp di Siracusa per verificare la situazione sotto l’aspetto dell’emergenza sanitaria. Se non vi saranno nuove indicazioni manterremo aperti gli istituti”.

Vertice al Comune

Frattanto, oggi, proprio in merito alla vicenda scuole deserte a Noto, c’è stato un incontro a palazzo Ducezio, il Comune di Noto, tra il sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, Veronica Pennavaria, i capigruppo Corrado Frasca, Gianfranco Pintaldi, Pietro Rosa, Vincenzo Schemmari ed il consigliere comunale Giovanni Campisi.

Situazione ad Avola

Scendono i contagi anche nella vicina Avola: secondo il sindaco Luca Cannata da 506 si è passati a 495. Frattanto, gli agenti della Polizia municipale di Avola hanno denunciato un uomo che nonostante fosse positivo al Covid19 è stato trovato a passeggio. Sarebbe dovuto trovarsi a casa, in quarantena, ma non avrebbe resistito alla tentazione di prendere una boccata di ossigeno, incurante del pericolo che avrebbe potuto arrecare agli altri. Gli inquirenti stanno verificando quante persone ha incontrato dal momento in cui è uscito dalla sua abitazione in modo da ricostruire i possibili contatti.