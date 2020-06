I controlli del Comune di Siracusa

Sono state le telecamere a filmare l'”impresa” di un uomo, che fregandosene della raccolta differenziata, ha pensato di raccogliere tutta l’immondizia prodotta per smaltirla abusivamente in una zona di periferia di Siracusa. La sua immagine è adesso nella disponibilità degli agenti della Polizia ambientale e Municipale di Siracusa che hanno avviato le indagini per identificare quel trasgressore, a cui sarà comminata una multa salata. Pensava, evidentemente, che nessuno si sarebbe accorto di lui e non si esclude che, altre volte, possa aver gettato i rifiuti in modo indiscriminato ed illegale. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia: “Grazie a tutti coloro che in silenzio monitorano e tutelano il vasto territorio di Siracusa. Purtroppo c’è ancora chi, non curante della propria comunità e della propria coscienza, inquina e sporca la nostra città”.

Nei giorni scorsi, la Polizia ambientale ha posto sotto sequestro una vasta area in contrada Tivoli, alla periferia sud di Siracusa, trasformata in discarica abusiva. Si tratta di una zona sensibile, non distante da alcune villette, dove spesso si sono verificati incendi appiccati contro i cassonetti dell’immondizia prima dell’avvio del servizio della raccolta differenziata.

Al suo interno, oltre a cumuli di rifiuti e a sfalci di potatura, gli agenti della Municipale hanno rinvenuto rifiuti pericolosi tra i quali farmaci, scarti edili, vernici e guaine bituminose. Si è scoperto, nel corso dei controlli, che è stata rubata una fototrappola, una microcamera usata dalle forze dell’ordine per filmare chi smaltisce abusivamente i rifiuti.

Un mese e mezzo fa, la stessa Polizia ambientale scovò altre discariche abusive nel territorio di Siracusa per un ammontare di oltre 6 tonnellate e mezzo di rifiuti. Nel dettaglio gli interventi di bonifica riguardarono la zona della Pizzuta, le vie San Cataldo, Luigi Monti, Modica, piazza Leonforte, l’area della Borgata, via Agrigento, piazza Santa Lucia, le vie Mosco, Ancona e Genova, e tutte le micro discariche di Ortigia, Fontane Bianche, Ognina, Isola e le vie Ermocrate ed Elorina.

