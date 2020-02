Nelle campagne di Melilli

Poteva tradursi in dramma un’escursione per un trentenne di Melilli che è stato rintracciato dai carabinieri in una zona impervia in contrada Cannizzoli Cava Cugno Rio, nel comune di Melilli. L’uomo, che di buon mattino, aveva deciso di compiere una perlustrazione in questa zona avrebbe perso l’orientamento, probabilmente a causa della fitta vegetazione.

Al resto ci ha pensato l’inesperienza, fatto sta che nel primo pomeriggio, comprendendo di non potercela fare da solo, ha chiamato la sala operativa dei carabinieri e poco dopo sono scattate le ricerche. In volo, si è alzato un elicottero, nella speranza di individuare il trentenne, che era da solo ed ormai molto spaventato. Del resto, con le temperature basse avrebbe corso il rischio dell’ipotermia, per cui le squadre terrestri dei militari hanno battuto in lungo ed in largo quella vasta area di campagna.

“Dopo poche ore e fortunatamente prima del tramonto i militari dell’Arma insieme ai vigili del fuoco di Siracusa a circa 5 km dal centro abitato hanno ritrovato il giovane che, impaurito e in forte stato d’ansia, aveva trovato riparo sotto un albero in una zona impervia piena di rovi e difficile da raggiungere” fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa.

Il trentenne è stato visitato dal personale del 118 ma per fortuna le sue condizioni fisiche sono state ritenute buone.