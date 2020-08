Mobilità sostenibile

Dopo i 23 chilometri di pista ciclabile, i cui lavori sono già iniziati lunedì, il Comune di Siracusa annuncia il decreto di finanziamento per altri 3 corridoi da percorrere in sella alle biciclette. L’obiettivo è di realizzare una cerniera, da nord a sud della città, per incentivare la mobilità ecologica. I nuovi finanziamenti europei consentiranno di intervenire nel rione della Pizzuta per legarlo al Villaggio Miano mentre il secondo progetto, denominato Gelone sud, permetterà di unire la parte meridionale fino al Monumento ai Caduti dove esiste la prima pista ciclabile realizzata a Siracusa. Il terzo integrerà una parte della pista ciclabile in lavorazione: unirà viale Santa Panagia, viale Scala Greca ed una parte della Pizzuta. Tutte quante costeranno circa 2,5 milioni di euro.

“Tutto questo sistema è reso possibile dal fatto che lo scorso anno il consiglio comunale ha approvato il Piano urbano per la mobilità sostenibile, il quale è la pre-condizione per accedere ai finanziamenti e ci ha permesso di ottenere due premialità da 200 e 250 mila euro” ha detto l’assessore comunale alla Mobilità, Maura Fontana.

Quello delle piste ciclabili è il secondo decreto di finanziamento firmato dalla Regione per Agenda urbana. Il primo, lo scorso maggio, era stato quello della Casa della solidarietà che sorgerà a Grottasanta e che è frutto di una collaborazione con l’Ance. Restano da approvare altri sei progetti, quattro dei quali sono già all’esame della commissione interna. “Il Comune – ha detto l’assessore alla Solidarietà Rita Gentile – lavora al programma dal 2016 e in un anno, primi in Sicilia assieme a Gela, riuscimmo a completare il primo passaggio deliberando la cosiddetta

Autorità urbana. Poi ci furono quasi 2 anni di stop in attesa delle decisioni della Regione ma adesso, grazie a un lavoro di una squadra che sta ben funzionando, e la positiva collaborazione di altri enti, cominciamo a raccogliere i risultati”.

Degli altri 6 progetti sui quali si sta lavorando, 4 sono già alla commissione interna e riguardano: l’efficientamento energetico delle scuole; l’acquisto di 10 bus a mentano di varie dimensioni (ai quali si aggiungeranno i due elettrici finanziati con il Collegato ambientale); uno di riassetto idrogeologico; e uno per la diffusione dei servizi sanitari in città e a Cassibile. Dovrebbero essere pronti entro ottobre, infine, i progetti per il parcheggio scambiatore in via Elorina e per la riqualificazione e l’utilizzo delle Latomie dei cappuccini.

“Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto – ha detto il sindaco Italia – anche perché l’iter burocratico per ottenere i fondi è complesso perché prevede due livelli di controllo: uno locale e uno regionale. Grazie a questo programma, che frutterà in tutto 21 milioni, e con altre iniziative che stiamo portando avanti, cambieremo il volto della città rendendola più sostenibile, dal punto di vista ambientale, e accessibile”.