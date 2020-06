I carabinieri di Siracusa stanno eseguendo 8 misure cautelari richieste dalla Procura di Siracusa ed emesse dal Gip del tribunale nei confronti di altrettante persone accusate di concorso in detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Secondo gli inquirenti, gli indagati, giovani siracusani, avrebbero avviato una fiorente attività di spaccio nel centro storico, in Ortigia. Sono ritenuti responsabili di spaccio di stupefacenti, del tipo cocaina, marijuana ed hashish.

Sono in corso perquisizioni da parte di circa 50 militari dell’Arma con l’ausilio di cani antidroga e di ricerca armi ed esplosivi del Nucleo Carabinieri cinofili di Nicolosi (Catania) e un elicottero dell’Arma del 12° elinucleo di Catania.