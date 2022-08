blitz a floridia, nel siracusano

I carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio un quarantenne, con numerosi precedenti per droga. Secondo l’accusa, l’uomo è stato sorpreso dai militari mentre spacciava in strada. Dopo aver capito che era stato scoperto, il pusher ha cercato di disfarsi delle dosi e fuggire ma è stato subito bloccato ed arrestato dai carabinieri.

La droga sequestrata

Nel complesso, sono state recuperate e sequestrate 101 mini dosi di cocaina per un peso complessivo di 25 grammi divisi nel noto “quartino” per poterla rendere acquistabile da tutti anche da chi non ha molta disponibilità economica. L’arrestato è stato condotto nel carcere di Cavadonna.