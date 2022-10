intervento dei vigili del fuoco

Spettacolare incidente stradale, per fortuna senza conseguenze sulla Provinciale 19, la strada che lega Pachino e Noto, nella zona sud del Siracusano.

Secondo una prima ricostruzione, un camion, che trasportava detergenti, per cause al vaglio degli inquirenti, si è ribaltato su un fianco. Si tratterebbe di un incidente autonomo, non ci sono, infatti, altri mezzi coinvolti nell’incidente: dalle prime testimonianze si è appreso che il conducente del Tir ha rimediato solo delle contusioni.

E’ stato soccorso, naturalmente era molto provato e spaventato per quanto accaduto. Tante le richieste di intervento arrivate ai centralini delle forze dell’ordine, tra i primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo.

Video fornito da Ivan Sortino