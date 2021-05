il deputato ars del m5s dopo il sopralluogo nell'antica cavea

Sopralluogo dell’Asp sull’aumento della capienza al Teatro Greco

Secondo il deputato Ars del M5S c’è il via libera per ospitare 3 mila persone

Sollecitata la Regione a portare a 3 mila la capienza per gli spettacoli classici

“La relazione dell’Asp di Siracusa è chiara: 3000 spettatori per la stagione Inda al teatro greco di Siracusa. Mi attendo adesso che la Regione sia consequenziale ed entro la fine della settimana presenti la deroga”. Lo afferma il parlamentare regionale del M5S, Stefano Zito, in merito alla richiesta da parte della Fondazione Inda, organizzatrice degli spettacoli classici al Teatro greco di Siracusa, di portare a 3 mila la capienza massina.

L’indicazione del Governo nazionale

Il Governo nazionale ha indicato in 1000 gli spettatori che potranno seguire gli eventi nei teatri all’aperto ma lasciando uno spiraglio alle Regioni. Nella giornata di ieri, una delegazione dell’Asp si è recata al Teatro greco di Siracusa per compiere un sopralluogo allo scopo di stabilire se ci sono le condizioni per ospitare un maggior numero di persone in occasione degli spettacoli classici, in programma dal 3 luglio al 22 di agosto. Nelle settimane scorse, si era esposto il sindaco di Siracusa, che per statuto è presidente della Fondazione Inda, per sollecitare la deroga e lo stesso aveva fatto la parlamentare nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo.

La mozione

Una mozione per spingere il Governo regionale ad accelerare per la deroga era stata presentata due settimane fa dal deputato Stefano Zito. “Non è stato possibile discuterla in aula, per via della sospensione di ogni attività a causa del covid. Ma il nostro pressing continuo sulla Regione ha prodotto quella attesa accelerazione, dopo che l’Arena di Verona ci aveva però già anticipato. Solo a forza di atti parlamentari e comunicati stampa l’assessorato regionale si è deciso a chiedere la relazione dell’Asp. Ieri il sopralluogo ed in serata già pronta la relazione. Segno che quando si

vuole, le cose si sanno fare davvero bene. Ora non si perda altro tempo, subito deroga per 3.000 spettatori al teatro greco di Siracusa”, conclude Stefano Zito.