Traffico bloccato sulla Siracusa-Catania

Un camion ha perso un carico di pietre

Chiuso il tratto compreso tra Lentini ed Augusta

L’esasperazione degli automobilisti in coda

In Sicilia occidentale, un incidente mortale

Traffico bloccato sull’autostrada Siracusa-Catania nel tratto compreso tra Augusta e Lentini, in direzione Siracusa. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale, un camion mentre era in marcia ha perso parte del carico di pietre, per cui è stato necessario chiudere per sicurezza quella porzione di autostrada.

Pericolo incidenti

Il pericolo che potessero verificarsi degli incidenti era troppo alto e così sono intervenuti i tecnici e gli operai che stanno provvedendo a ripulire il tratto: si sono formati dei lunghi incolonnamenti e con il caldo la situazione non è certamente facile per gli automobilisti. “Siamo in colonna da un’ora ma ho necessità di tornare a Siracusa – racconta un automobilista raggiunto al telefono – solo che non si comprende quando gli interventi di messa in sicurezza si concluderanno”.

Sangue sulle strade siciliane

Incidente mortale la scorsa notte a Palermo. Nello scontro avvenuto in via Oreto all’altezza di una pizzeria tra una Fiat 500 e un grosso scooter Yahama TMax è morto un giovane palermitano. Si tratta di Gaetano Lo Verso di 32 anni.

Moto contro auto

Nello scontro sono rimasti feriti il passeggero della moto, un giovane di 20 anni e l’automobilista. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale Civico. Qui sono arrivati i parenti che hanno ricevuto la notizia della morte del giovane.

Passeggero salvo

Il passeggero della moto è stato trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla dove è stato giudicato non in pericolo di vita. Anche l’automobilista si trova ricoverato ma all’ospedale Civico e le condizioni non sono gravi.

Indagini dei carabinieri

Sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della sezione infortunistica che stanno seguendo le indagini. I mezzi sono stati sequestrati.