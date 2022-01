indagine della polizia

Gli agenti di polizia hanno arrestato a Priolo due fratelli, di 25 e 23 anni, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Operazione a Priolo

L’operazione antidroga è scattata nelle ore scorse in via Reno, a Priolo, dove sono stati intercettati gli indagati, appena usciti dalla casa di famiglia. Erano in sella ad uno scooter e quando hanno visto che erano seguiti hanno provato a scappare, liberandosi di di due involucri contenenti cocaina, poi recuperati dai poliziotti, che li hanno successivamente bloccati.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione nell’appartamento dei due ragazzi, gli agenti hanno rinvenuto la somma di

15 mila euro in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio, materiale per il confezionamento dello stupefacente ,sempre cocaina, ed un coltello che presentava residui di hashish.

Inoltre, all’interno di un vano posto al piano terra dello stesso condominio, sono stati scovati altri 184 involucri di cocaina, un involucro di carta di alluminio contenente hashish, per un totale di 119 grammi di cocaina e 8 di hashish

In carcere

I due giovani sono stati tratti in arresto e condotti in carcere in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Blitz a Siracusa

Nelle ore scorse, prima dell’operazione a Priolo, gli agenti delle Volanti hanno compiuto un blitz nell’appartamento di un uomo, un 34enne di Siracusa, che si trova agli arresti domiciliari. Durante il controllo nella casa, situata in una palazzina in via Decio Furnò, i poliziotti hanno notato un forte odore di droga, per cui è scattata la perquisizione, al termine della quale sono state rinvenute 30 dosi di cocaina, 115 dosi di crack e 214 dosi di hashish.

Arrestato ma ai domiciliari

L’indagato è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga e, su disposizione della Procura di Siracusa, è posto ai domiciliari in attesa del essere sentito dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare.