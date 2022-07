la richiesta di lealtà&condivisione

Lealtà&Condivisione chiede all’amministrazione che fine abbia fatto il bando, già annunciato, per il trasporto degli utenti, sia in barca sia con i bus navetta, tra Ortigia, il centro storico di Siracusa, e l’area del Plemmirio, comprendente l’isola della Maddalena. Un servizio che consentirebbe di snellire il traffico delle auto ed evitare di ingolfare soprattutto la zona a ridosso del centro storico.

La genesi della vicenda

Il presidente del movimento, Carlo Gradenigo, ex assessore della giunta Italia fino a quando Lealtà&Condivisione ha sostenuto politicamente l’amministrazione, ha ricordato che questo progetto è stato “oggetto di apposito atto di indirizzo da noi proposto e approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale, nel marzo del 2019”.

Il collegamento nel programma della giunta

Un atto che, secondo Gradenigo, “impegnava l’amministrazione e la giunta all’individuazione delle aree di partenza e arrivo dei vaporetti, alla redazione di un bando ad evidenza pubblica per la concessione delle infrastrutture a servizio del trasporto via mare Ortigia-Isola e all’attivazione del bus navetta “Circolare Plemmirio” prevedendo un numero adeguato di fermate che permettessero agli utenti di raggiungere i principali varchi dell’Area Marina Protetta del Plemmirio e le principali attività commerciali li presenti (bar, lidi, ristoranti, hotel, b&b)”.

Le domande al sindaco

Nella sua analisi, il presidente di Lealtà&Condivisione chiede se il sindaco provvederà a dare avvia al servizio “capace di decongestionare l’unica via d’uscita a sud della città, quale è via Elorina e fornire a residenti e turisti un mezzo pratico ed economico per visitare un’Area Marina Protetta e una Riserva Naturale a due passi dal centro storico, aumentando il tempo di permanenza di quest’ultimi in città”.