indagini della polizia

Sono tre gli sbarchi che si sono registrati in nottata nel Siracusano. Due barconi sono approdati a Portopalo di Capo Passero, sulla punta estrema della Sicilia orientale, uno nella rada di Augusta.

Cadavere in uno dei barconi arrivati a Portopalo

Tra i 350 stranieri è stato rinvenuto un cadavere, che si trovava in una delle imbarcazione arrivate a Portopalo.

Inchiesta della Procura di Siracusa

La salma, in corso di identificazione, è stata posta sotto sequestro dalla Procura di Siracusa che ha aperto un’inchiesta mentre le indagini sono condotte dagli agenti di polizia che dovranno accertare le modalità del decesso della vittima.

Sbarco a Lampedusa

Sono 192 i migranti arrivati, su tre diversi barconi, durante la notte a Lampedusa. A soccorrere i natanti, due dei quali erano alla deriva, motovedette della guardia costiera e delle fiamme gialle. Sulla prima lancia libica di 13 metri, partita da Zuwara, c’erano 88 bengalesi, egiziani, siriani, pakistani e marocchini. Fra loro anche 4 donne e 3 minorenni.

Deriva di altro barchino

Alla deriva anche il barchino di 5 metri con 21 tunisini che è stato agganciato a 24 miglia dalla costa. Sulla terza imbarcazione, bloccata a poco meno di un miglio, c’erano invece 83 migranti, compresi 5 minorenni, provenienti da Egitto, Guinea, Benin e Togo. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola da dove, la notte scorsa, sono stati trasferiti altri 600 ospiti, imbarcati sul pattugliatore Diciotti della Guardia costiera.

L’ondata di sbarchi in Sicilia

E’ un’ondata di sbarchi quella che si registra negli ultimi giorni senza soluzione di continuità. Ieri sessanta migranti, con due diversi barconi, sono giunti la notte scorsa a Lampedusa. In 43, sedicenti siriani, egiziani e sudanesi, sono riusciti ad arrivare, con un natante di 9 metri partito da Zuara in Libia, nella zona di Ponente. Ad intercettarli, mentre erano per strada nell’isola, militari della Guardia di finanza. Poco prima delle 3, a undici miglia dall’isolotto di Lampione, la motovedetta G216 della Guardia costiera ha invece bloccato un’imbarcazione di 5 metri, salpata da Zarzis in Tunisia, con 17 tunisini e marocchini. Nel gruppo, anche due donne.