indagine dei carabinieri di augusta

Operazione antidroga dei carabinieri ad Augusta

Nel garage di un giovane trovate partite di coca ed erba

Un giovane di 29 anni è stato arrestato

I carabinieri della Compagnia di Augusta hanno tratto in arresto un 29enne, Domenico Finocchio, disoccupato, con precedenti penali, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

La droga in garage

Nella sua disponibilità aveva 200 grammi di marijuana e 20 grammi di cocaina che avrebbe nascosto nel suo garage: la droga, che era contenuta in due buste di plastica trasparenti e due involucri di carta stagnola, era pronta per essere suddivisa in dosi e immessa nel mercato.

Il kit per lo spaccio

Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto del materiale per la pesatura ed il confezionamento. La sostanza stupefacente rinvenuta, è stata posta sotto sequestro e sarà esaminata per rilevarne la purezza. L’arrestato si trova ai domiciliari, così come disposto dalla Procura.

Le indagini antidroga nel Siracusano

Come fanno sapere le forze dell’ordine, la pandemia non ha fermato il traffico di droga, anzi sembra che sia aumentato. A dimostrarlo, ci sono le continue perquisizioni nelle principali piazze dello spaccio. A Siracusa, nelle ore scorse, è stato Hold, il cane dell’unità cinofila della Guardia di finanza di Siracusa, a scovare una partita di droga nascosta in un’aiuola nell’area delle cosiddette case parcheggio, tra via Santi Amato e via Immordini, nella zona nord di Siracusa.

La droga nell’aiuola

Si tratta di una delle piazze di spaccio più prolifiche della città ed è proprio qui che è scattata l’operazione dei militari delle Fiamme gialle che si sono portati con se il cane. Sono stati sequestrati 14 dosi di cocaina, 3 dosi di hashish e 1 dose di marijuana per un peso complessivo di circa 4,8 grammi che erano nella disponibilità di un gruppo, specializzato nella compravendita di droga. “Gli uomini delle Fiamme Gialle stanno al momento vagliando ogni indizio in loro possesso, per cercare di individuare i pusher e i loro canali di approvvigionamento” fanno sapere dal comando della Guardia di finanza.