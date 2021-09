indagine della polizia ad avola

Sono sei, tra cui due minorenni, le persone denunciate per una maxi rissa scoppiata ad Avola il 31 agosto scorso. Sono stati gli agenti del commissariato di Avola a condurre le indagini e dalle prime informazioni raccolte dalle forze dell’ordine, lo scontro sarebbe nato da un incidente stradale ma le parti non trovando un accordo hanno chiamato a raccolta le proprie famiglie.

A quel punto, la situazione è degenerata e la zuffa è stata anche ripresa da alcuni passanti: le immagini hanno fatto il giro delle chat su WhatsApp fino ad arrivare anche agli agenti di polizia. In realtà, dalle informazioni in possesso alla Questura, la segnalazione è arrivata da due ausiliari del traffico, minacciati da uno dei partecipanti alla rissa. La polizia è arrivata in una manciata di minuti, riuscendo ad identificare uno ad uno gli indagati, per i quali si aprirà un procedimento giudiziario.