indagine dei carabinieri

Operazione antidroga dei carabinieri

Un uomo spacciava in una casa abbandonata

La cocaina ed il crack nascosti in una trave

E’ stato arrestato al termine della perquisizione

I carabinieri della Compagnia di Siracusa, hanno arrestato in flagranza di reato Antonio Genova, 49 anni, disoccupato con precedenti penali.

Il blitz in casa

Si è scoperto che Genova si era era trasferito a vivere in condizioni precarie all’interno di un’abitazione abbandonata, nella quale avrebbe gestito un piccolo traffico di droga. Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto ben undici dosi di crack, tredici di cocaina, quattro di hashish e quattro di marijuana, tutte già confezionate e pronte ad essere vendute.

La droga in una trave

Lo stupefacente era stato attentamente celato all’interno di una trave del soffitto dello sgabuzzino. Durante la perquisizione è stata rinvenuta la somma di 185 euro che è stata sequestrata poiché ritenuta verosimile provento di attività di spaccio. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari nell’abitazione del padre, come disposto dalla Procura.

Indagine antidroga ad Augusta

I carabinieri della Compagnia di Augusta, nelle ore scorse, hanno tratto in arresto un 29enne, disoccupato, con precedenti penali, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Il nascondiglio

Nella sua disponibilità aveva 200 grammi di marijuana e 20 grammi di cocaina che avrebbe nascosto nel suo garage: la droga, che era contenuta in due buste di plastica trasparenti e due involucri di carta stagnola, era pronta per essere suddivisa in dosi e immessa nel mercato.

Il kit per lo spaccio

Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto del materiale per la pesatura ed il confezionamento. La sostanza stupefacente rinvenuta, è stata posta sotto sequestro e sarà esaminata per rilevarne la purezza. L’arrestato si trova ai domiciliari, così come disposto dalla Procura.