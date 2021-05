la struttura si trova a carlentini

Un centro per la vaccinazione inaugurato a Carlentini

Si trova nella sede della Protezione civile

L’obiettivo è di 200 vaccini al giorno

E’ stato inaugurato il nuovo centro per la somministrazione dei vaccini di Carlentini, che si trova nella sede

della Protezione civile all’ingresso sud della città, concessa in comodato d’uso gratuito dal Comune all’Asp di Siracusa per tutto il periodo emergenziale della campagna.

Un nuovo centro

Il nuovo centro va ad aggiungersi all’hub Urban Center di Siracusa, al nuovo hub di Portopalo e “ai

numerosi altri centri vaccinali che l’Azienda ha attivato in tutti gli ospedali e i comuni della provincia grazie anche alle sinergie interistituzionali messe in campo per assicurare la piena efficacia della campagna vaccinale e raggiungere le persone quanto più vicino possibile al proprio domicilio” fanno sapere dalla direzione generale dell’Asp di Siracusa.

Erano presenti questa mattina il sindaco Giuseppe Stefio, il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, il direttore del Distretto di Lentini Salvatore Nigroli e l’assessore comunale Alfredo Londra.

Obiettivo 200 vaccini al giorno

Nelle intenzioni dell’Asp, il nuovo Centro dovrebbe contribuire a decongestionare il presidio ospedaliero di

Lentini e dei Semp di riferimento del territorio della zona nord per il raggiungimento “degli obiettivi distrettuali di 500 vaccinazioni al giorno nell’ambito territoriale, contribuendo al raggiungimento delle 4000 vaccinazioni quotidiane che è il target di riferimento aziendale” dicono dall’Asp di Siracusa. Il centro ha un potenziale teorico di circa 200 vaccinazioni al giorno su due turni operativi mattina e pomeriggio e sarà funzionale a partire da lunedì.

Hub nella zona industriale

E’ iniziata la somministrazione dei vaccini ai lavoratori della zona industriale di Siracusa. Grazie al primo hub vaccinale multi-aziendale in Italia voluto da Confindustria Siracusa, con l’Asp di Siracusa e l’assessorato alla Salute della Regione Siciliana, che si trova nella sede del dopolavoro di Isab-Lukoil, a Città Ciardino (Melilli), circa seimila dipendenti delle aziende potranno ricevere il vaccino anti-covid nelle tre postazioni allestite.