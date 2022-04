dopo la chiusura dell'hub in via nino bixio

“Dalla prossima settimana l’attività vaccinale anti covid-19 dell’Urban Center di via Nino Bixio a Siracusa proseguirà, nel comprensorio ex ONP di Contrada Pizzuta in giornate alternative rispetto alla attività di vaccinazione ordinaria”.

Lo rende noto la direzione generale dell’Asp dopo la chiusura dell’Hub di via Nino Bixio, struttura del Comune, per via del crollo delle vaccinazioni, in concomitanza con la fine dell’emergenza sanitaria.

Giorni ed orari nell’ex Onp

La vaccinazione anticovid-19 avrà inizio venerdì 22 aprile 2022 e si svolgerà nelle giornate di venerdì e sabato dalle ore 15 alle ore 19 e la domenica dalle ore 8 alle ore 12.

La riduzione della campagna di vaccinazione

“Ringraziamo il sindaco del Comune di Siracusa e il Dipartimento regionale di Protezione civile – dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – per l’importante collaborazione fornita. La riduzione di prenotazioni, nella fase attuale, ci consente di potere proseguire la campagna vaccinale in strutture sanitarie aziendali in grado di potere comunque fronteggiare un eventuale ritorno ad una maggiore affluenza di persone da vaccinare che auspichiamo fortemente”.

Il sindaco di Siracusa

“L’Amministrazione comunale – dichiara il sindaco di Siracusa Francesco Italia – è stata da subito in prima linea per gestire nel migliore dei modi la situazione emergenziale legata alla pandemia. L’Urban Center, dalla data del rilascio, continuerà a svolgere la funzione di spazio della città, luogo di incontro, partecipazione e cittadinanza attiva”.

Cambio sede per vaccini anche a Portopalo

“Analogo intervento – prosegue il direttore generale Ficarra – è già stato eseguito a Portopalo dove le attività dell’Hub vaccinale, attivato con la preziosa collaborazione fornita dal Comune di Portopalo, il cui sindaco ringraziamo sentitamente, stanno proseguendo dal 13 aprile nei locali della Guardia Medica di via Sturzo”.

L’appello dell’Asp alla vaccinazione

Il direttore generale esorta i cittadini a completare il ciclo vaccinale: “Colgo l’occasione per esortare quanti non lo avessero ancora fatto, e mi riferisco soprattutto alle fasce giovanili e a coloro che devono fare ancora la terza dose, nonché la quarta dose per gli aventi diritto, a prenotarsi immediatamente o a recarsi direttamente nei Centri vaccinali o nelle Farmacie abilitate o rivolgendosi al medico di famiglia per completare al più presto il ciclo vaccinale”.

L’elenco completo dei Centri vaccinali attivi in provincia di Siracusa con giornate e orari di accesso è consultabile nella home page del sito aziendale www.asp.sr.it alla voce “Centri vaccinali Covid-19” così come l’elenco delle Farmacie territoriali aderenti alla campagna vaccinale anti covid-19 alla voce “Vaccino anti covid in Farmacia”.