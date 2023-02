Elezioni, vertice ristretto nel Centrodestra per la candidatura Assenza

Gaetano Scariolo di

24/02/2023

Un vertice ristretto nel Centrodestra per lanciare la candidatura a sindaco di Siracusa dell’ex presidente dell’Ias Peppe Assenza.

Il tavolo ristretto

Un’indiscrezione svelata da autorevoli fonti politiche, per cui a questo tavolo con pochi “invitati” siederebbero l’ex ministro Stefania Prestigiacomo, esponente di Forza Italia, il deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, il parlamentare Ars del Mpa, Giuseppe Carta, e Massimo Gionfriddo, esponente della Lega.

Lega senza i vertici provinciali

A fare scalpore sarebbero, però, le assenze: innanzitutto sul fronte della Lega, rappresentata da un esponente di secondo piano e non dal coordinatore provinciale, Enzo Vinciullo, vicino al segretario regionale, Nino Minardo, o dall’ex parlamentare Ars, Giovanni Cafeo, legato, sotto l’aspetto politico, al vicepresidente della Regione, Luca Sammartino.

Il caso nel Mpa

C’è anche la questione del Mpa dove emerge, sempre di più la frattura tra il deputato regionale Carta ed il coordinatore provinciale, Mario Bonomo. Quest’ultimo, nei giorni scorsi, aveva detto di non voler partecipare al vertice di mercoledì scorso del Centrodestra nella sede di FdI ma al suo posto si è presentato Roberto Di Mauro, coordinatore cittadino del Mpa, vicino al parlamentare regionale del Mpa.

La spinta di Forza Italia

Il nome dell’ex presidente dell’Ias circola ormai da oltre un mese ed avrebbe il gradimento di una parte di Forza Italia, quella più “storica”, comprendente Prestigiacomo e l’ex senatore Roberto Centaro.

Bufardeci e FdI

Per Assenza ci sarebbe anche il sostegno di Titti Bufardeci, ex sindaco di Siracusa, che era stato, nei mesi scorsi, corteggiato per essere candidato sindaco salvo poi rinunciare. Lui è piuttosto vicino al deputato nazionale di FdI, Luca Cannata, del resto al Comune di Avola, governato dal Rossana Cannata, Bufardeci ha un incarico di consulente.

La posizione di Gennuso

Un’altra fetta di Forza Italia, che non parteciperebbe al tavolo ristretto e riconducibile al deputato regionale Riccardo Gennuso, oltre che al padre, Pippo Gennuso, è più propensa alla candidatura dell’ex presidente del Consiglio comunale, Ferdinando Messina. E poi c’è Edy Bandiera, ex assessore regionale all’Agricoltura, che avrebbe fatto più di un pensiero alla possibilità di correre per la sindacatura.

Assenza ed il rapporto con Carta (Mpa)

Assenza è stato tra i principali esponenti di Forza Italia, partito a cui era iscritto il parlamentare regionale, Giuseppe Carta ma che ha mollato poco dopo la sua rielezione a Melilli nel giugno scorso.

Peraltro, prima delle elezioni regionali del 25 settembre, Carta era in procinto di passare al Partito democratico, tentato dalle sirene dell’ex segretario regionale, Fausto Raciti e nel corso di un incontro, avvenuto il 30 luglio, a cui c’era anche Matteo Orfini, leader della corrente dei Giovani turchi, oltre a Carta erano presenti gli ex di Forza Italia, tra cui Giuseppe Assenza, Alfredo Boscarino, e Roberto Di Mauro.