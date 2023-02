l'ipotesi assenza congelata

Fumata nera al termine del vertice del Centrodestra per indicare il nome del candidato a sindaco. In lizza c’è l’ex presidente dell’Ias, Peppe Assenza, ma nel corso dell’incontro questa proposta si è raffreddata.

Chi c’era al vertice

Tra i partecipanti all’incontro c’erano l’ex ministro Stefania Prestigiacomo, il deputato nazionale di FdI, Luca Cannata, i parlamentari dell’Ars, Riccardo Gennuso (Forza Italia), Giuseppe Carta (Mpa), e Carlo Auteri (Fdi), l’esponente della Lega, Massimo Gionfriddo, il coordinatore cittadino del Mpa, Roberto Di Mauro, il responsabile della nuova Dc di Siracusa, Gianmarco Lo Curzio e Giovanni Magro, esponente del partito di Cuffaro.

Fumata nera su Assenza

Sarebbe stata messa in evidenza, l’importanza di includere nelle trattative le liste civiche che, ad inizio settimana, erano state estromesse, come indicato in una nota di FdI, per cui l’ipotesi Assenza, caldeggiata da Prestigiacomo, FdI, e dal deputato Ars Carta, è congelata.

I contrasti nella Lega

Al tavolo non c’era il responsabile della Lega Siracusa, Enzo Vinciullo che ha usato toni duri contro Gionfriddo, unico rappresentante del partito alla riunione.

“Il signor Gionfriddo ha partecipato al tavolo – dice a BlogSicilia, Enzo Vinciullo – a titolo assolutamente personale, per cui la Lega non terrà conto di tutte le iniziative che potrebbe aver preso nel corso della riunione. Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato chiaro su questa vicenda, sostenendo che spetta solo ai commissari provinciali partecipare alle trattative nei rispettivi territorio. Come ho già detto, se non c’è unità nella coalizione del Centrodestra anche io sono candidato a sindaco, come riconosciuto dai vertici nazionali della Lega e dal segretario regionale, Nino Minardo”

“Mi pare di capire anche che in Sicilia c’è una Lega parallela, che non rispetta le regole e lo Statuto. Io rappresento la Lega di Salvini, poi ce ne è un’altra a cui non ho aderito” chiosa Vinciullo.