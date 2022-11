Presentato l'evento, partenza e arrivo da piazza Ruggero Settimo

Ci siamo. Domenica 20 novembre si rinnova l’appuntamento con la Maratona di Palermo che si correrà a partire dalle 8.30 da piazza Ruggero Settimo ed attraverserà il cuore del capoluoto siciliano. Se lo scorso anno è stata l’edizione della ripartenza, quello di quest’anno può essere considerato l’appuntamento della conferma con numeri di presenze che crescono costantemente e fanno ben sperare. Del resto come manifestazione internazionale di rilievo, l’evento coniuga sport, cultura e turismo.

La carica dei 2000 alla Maratona di Palermo da oltre 30 nazioni

Saranno circa 2000, ma potrebbero essere di più dato che le iscrizioni non sono ancora chiuse, i partecipanti alla Maratona di Palermo. Trenta le nazioni rappresentante: oltre che dall’Italia arriveranno da Gran Bretagna, Belgio, Francia, Lituania, Usa, Spagna, Serbia, Polonia, Ucraina, ungheria, Danimarca, Svezia, Romania, Malta, Norvegia, israele, olanda, Argentina, Libano, Australia, Kenya, Marocco.

In 500 circa correranno la classica distanza di 42km 195 metri, gli altri faranno la mezza maratona per un numero che è in costante aumento.

Saranno presenti anche 6 atleti dall’Ucraina. Così come annunciato da Totò Gebbia, presidente regionale della Fidal e della Asd Media@ che organizza la kermesse, durante la conferenza stampa che si è svolta oggi.

L’atleta tetraplegica Furlan allo start

Ci sarà anche l’atleta veneta paraplegica Furlan che sarà affiancata da un pacer lungo il percorso.

Partenza ed arrivo da pizza Ruggero Settimo

Al via alle 8.30, in anticipo rispetto al passato, la XXVII Maratona di Palermo con partenza ed arrivo da piazza Ruggero Settimo, che viene comunemente chiamata piazza Politeama per la presenza del noto teatro cittadino. Questo il tracciato, rinnovato rispetto al recente passato.

Un ritorno al recente passato per un tracciato sviluppato su due giri identici che toccheranno il cuore della città e il parco della Favorita. Tra storia e arte, la gara si affaccerà sul Teatro Massimo, la Palazzina Cinese, villa Niscemi, Palazzo dei Normanni, Quattro Canti, San Domenico, la Cattedrale, un tour che racconta delle bellezze che il mondo invidia.

Sfida keniana alla Maratona di Palermo

Si profila una nuova sfida keniana per la vittoria. Sia al femminile che al maschile. Saranno Kiptoo Fredrick Kipkosgei e Kiura Denis Mugendi a contendersi il successo.

Il primo quest’anno ha corso la maratona di Varsavia, in Polonia, in 2h19’18”. Kiura, il più giovane del gruppo, si è piazzato quarto alla recente Torino City Marathon che a visto la vittoria del modicano Giuseppe Giarratana.

In gara anche Njru Bonface fundi che si presenta con 62 km netti sulla distanza della mezza. A Palermo esordira in Maratona.

Tra le donne a prenotare il successo è jackline Jeptanui perima alla recente Olioliva Run di Imperia sulla distanza dei 10 km e settima alla Maratonina Città di Arezzo. Farà da lepre un altro keniano Ngetich Philip Kijmaio.

Siciliani tra i protagonisti

Tanta Sicilia, e non poteva essere diversamente, nella mezza maratona. Giorgio Giacalone, vincitore nella scorsa edizione, sarà presente. Andrà a caccia del bis.

Al via anche Soumalie Diakite, ventiduenne somalo ma da sette anni a Palermo e già vincitore della maratonina e della 10 km che si è scorsa il mese scorso all’International Palermo Half Marathon.

Tra le donne, sfida travla mazarese Letizia Sucameli, la messinese Valentina Catania e la palermitana Barbara Romano. In gara anche l’altofontina Maria La Barbera terza nell’edizione 2019 sulla distanza regina (i 42k km e 195).

Nella maratona, invece, Maria Giangreco, atleta master che a marzo ha vinto la maratona di Messina.

Sempre tra le siciliane nella 42km anche Simona Sorvillo, nel 2020 campionessa regionale della categoria.

La presentazione della Maratona di Palermo, Gebbia annuncia le novità

Alla conferenza stampa della presentazione della Maratona di Palermo erano presenti, tra gli altri, Marcello Giacone (capo di gabinetto dell’ assessorato regionale al Turismo Sport e spettacolo), Fabio Corsini dell’ufficio cerimoniale del sindaco, Fabio Gioia in rappresentanza del Coni e vicepresidente della Confcommercio di Palermo, il commissario della Polizia Municipale di Palermo Francesca Solofra, Adelaide Montaina in rappresentanza delle Pink Ambassador Fondazione Paolo Veronesi, Germano Bondì ( presidente Endass).

Totò Gebbia, deus ex machina della maratona, ha parlato dell’edizione 2022. “Ci sono tante novità. Abbiamo raggiunto quota 2000 iscritti tra maratona, mezza maratona e staffetta, prima innovazione della kermesse. Tanti gli eventi a fianco della manifestazione. Fra questi l’Expo Maratona a pizza Castelnuovo, a partire dal 18 novembre, nonchè un particolare interesse verso il sociale e la prevenzione, con uno stand dedicato all’Asp di Palermo. Invito tutta la cittadinanza a partecipare, anche in virtù del fatto che ci sarà un’area dedicata al fitness e alle palestre”.

E poi un rapido commento al percorso che ha avuto, come si leggerà, alcune novità, “Abbiamo accorpato il percorso, concentrando tutto nella parte più storica della città. Negli ultimi anni, chi correva la mezza maratona non attraversava il centro. Il tragitto toccherà aree quali i Quattro Canti, Porta Nuova, Palazzo Reale, via Roma, piazza Castelnuovo e, per concludere, la nostra piccola Manhattan, ovvero la Favorita”.

Figuccia “Kermesse importante per la città”

Per Sabrina Figuccia, assessore comunale allo Sport, la Maratona è “Una manifestazione importante per la città, che racconta la storia e la passione di tantissimi atleti che ogni anno scendono in campo, oggi più che mai dopo alcuni anni di pandemia. Gara che raccoglie l’entusiasmo di tutta la città – sottolinea l’assessore – e, perchè no, di nuovi flussi turistici che contribuiscono al rilancio dell’economia”.

Il percorso, partenza alle 8.30 da piazza Ruggero Settimo

Partenza da piazza Ruggero Settimo (piazza Politeama) a partire dalle 8.30, poi atleti verso viale della Libertà fino a piazza Vittorio Veneto – Via dell’Artigliere – e viale Diana (ingresso Parco della Favorita).

Si prosegue per viale Diana (direzione Mondello) – via Margherita di Savoia – (giro di boa 100 metri prima incrocio Mater Dolorosa), via Margherita di Savoia.

Il serpentone di atleti si immetterà viale Ercole-Palazzina Cinese-Cortile Niscemi-Viale Niscemi- viale Ercole-viale Diana-via dell’Artigliere-piazza Vittorio Veneto, viale della Libertà verso piazza Ruggero Settimo.

Passaggio poi per via Ruggero Settimo, via Cavour, via Roma, corso Vittorio Emanuele, Piazza Villena (Quattro Canti) fino a Porta Nuova, e corso Calatafimi – piazza Indipendenza – Ingresso Palazzo Reale (Passaggio Interno Ars) – piazza del Parlamento. Ritorno a corso Vittorio Emanuele – piazza Villena (Quattro Canti) – via Maqueda – via Trieste – via Roma – via Cavour-via Ruggero Settimo-via E amari-via Isidoro la Lumia (Teatro Politeama), via Filippo Turati – Piazza Ruggero Settimo per l’arrivo dei 21.097 Km.

Percorso da ripetere due volte per completare la maratona per i canonici 42 km e 195 metri. Alla XXVII Maratona di Palermo non ci saranno Mondello, né il “salitone” di Valdesi. Questo per gli amanti della prestazione, sarà sicuramente una buona notizia. Il tracciato prevede passaggi all’interno dell’Ars.

Avvisi per le vie della città

Mancano ancora alcuni giorni alla corsa podistica per eccellenza e l’organizzazione, in virtù dell’ordinanza di chiusura delle strade che rivoluzionerà la viabilità per domenica 20 novembre, ha appeso alcuni avvisi in centro città. Una usanza tornata in voga da parte degli organizzatori. Si vuole evitare l’effetto sorpresa ai palermitani.

XXVII Maratona di Palermo, tra le novità, ci sarà la staffetta

Organizzata dall’Asd Media@, la Maratona di Palermo si prepara dunque per un appuntamento che promette spettacolo, a cominciare dalla prima novità, la staffetta che va ad affiancarsi alla distanza regina e alla gettonatissima mezza maratona.

Le squadre saranno composte da quattro staffettisti, che si divideranno equamente i 42,195 km, un momento di condivisione e agonismo per chi non è ancora pronto per le più probanti distanze.

Venerdì 18 apre l’expo Maratona a piazza Castelnuovo

Venerdì 18 novembre alle 15.30 apre l’Expo Maratona a piazza Castelnuovo. Questi gli orari d’apertura: Venerdì 18 dalle 15.30 alle 19; sabato 19 dalle 9.30 alle 19.30; domenica 20 novembre dalle 6 alle 14.30.

Le Pink ambassador presenti

Alla XXVII Maratona di Palermo paretciperanno alla gara (su perozione ridotta di chilometri) le Pink Ambassador, palermitane, della Fondazione Umberto Veronesi.

Donne ch hanno affrontato e superato un tumore femminile (seno, utero, ovaie) e che si allenanno regolarmente nel progetto Pink is Good della gà citata Veronesi che in città ha preso vita nel 2020. Presente oggi in conferenza una elegazione delle Pink che recplicheranno all’expo dove avranno un loro stand per promuovere la loro attività.

Salute e prevenzione

All’interno dell’Expo, in particolare sabato 19 novembre, sarà presente delle 9 alle 14 un camper dell’Asp di Palermo con gli operatori dell’azienda sanitaria per svolgere una attività di screening mammografico e del tumore del colon retto apero a donne e uomini che potranno accedere direttamente, senza prenotazione, né ricetta del medico di famiglia.

L’edizione 2021

L’edizione del 2021, ha visto trionfare in maratona il keniano Fredrick Kiptoo e al femminile la milanese Stefania Pulici. Nella mezza maratona successi di Giorgio Giacalone e Annalisa Di Carlo.