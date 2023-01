Serie B, il numero 7 andrebbe al Sangiuliano City, il difensore verso Padova

Il calciomercato invernale comincia a riscaldarsi. Il Palermo è impegnato a sfoltire la rosa togliendo gli esuberi numerici per poi operare in entrata.

Sono ufficializzate le partenze di Andrea Accardi, andato definitivamente a Piacenza, di Manuel Peretti e di Mladen Devetak in prestito rispettivamente alla Recanatese ed alla Viterbese. E Pierozzi sarebbe in procinto di andare al Como. Tuttavia non è ancora finita.

Floriano e Crivello potrebbero andar via da Palermo

Secondo, infatti, quanto circola sul web, anche l’attaccante Roberto Floriano ed il difensore Roberto Crivello starebbero preparando le valigie per lasciare il Palermo.

Sul numero 7 rosanero, Roberto Floriano, ci sarebbe l’interesse del Sangiuliano City, club milanese che milita nel girone A della Serie C. Il suo contratto è in scadenza a giugno, sarebbe stato proposto un accordo fino al 30 giugno 2024. L’attaccante non ha segnato in questa stagione ma è stato protagonista della cavalcata dei siciliani nella scorsa stagione. Soprattutto nei play off dove ha segnato 4 reti. L’ultima (decisiva) nella finale di andata all’Euganeo di Padova.

Il Padova, invece, sarebbe su Crivello. È per il difensore che con i rosanero ha un contratto fino al 2024, sarebbe pronto un prestito fino a giugno nel tentativo di far risalire il club veneto in classifica.

Sarebbero due partenze strategiche perché libererebbero due posti nell’elenco dei 18 Over 23 che compone, secondo regolamento, la lista dei giocatori utilizzabili nel campionato di serie B. A quel punto il Palermo potrebbe muoversi sul mercato alla ricerca dei sostituti e dei rinforzi.

Anche Lancini verso la partenza

Potrebbe andar via da Palermo anche Edoardo Lancini. Su di lui gli occhi di due concorrenti per la lotta salvezza come Perugia, prossimo avversario dei rosa al rientro dalla pausa invernale il prossimo 14 gennaio, e la Spal. Ma sulle sue tracce ci sarebbe anche la Triestina. Anche questa partenza liberebbe un nuovo posto nella lista.

Atteso Orihuela

Chi sta arrivando, invece, sarebbe il giovane difensore uruguaiano Renzo Orihuela. Sarebbe in arrivo da Montevideo. Previste per lui, prima le canoniche visite mediche, e poi subito in gruppo, a disposizione del tecnico. Ma si attende sempre l’ufficialità del club rosanero. Di certo si sa che il giovane difensore classe 2001 ha scritto sui social nei giorni scorsi salutando i propri tifosi.

Sarebbe un nuovo arrivo targato City Football Group sullo stile di quanto successo a fine estate con l’approdo di Claudio Gomes. Il Montevideo City Torque, infatti, è un club della galassia City Group come il Palermo. Si aspettano ulteriori sviluppi, ma probabile che l’ufficialità arrivi dopo ulteriori partenze.