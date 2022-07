Il difensore si accorda con la matricola lucana

Bubacarr Marong lascia il Palermo e va, in prestito, all’Asd Gelbison Cliento Vallo della Lucania. Il difensore, ormai ex rosanero, va nella formazione lucana neopromossa in serie C con un contratto fino al 30 giugno 2023.

Tanta panchina e pochissime presenze in rosanero

Il giocatore gambiano, nato a Sanchaba nel 2000, è approdato in maglia rosanero nella stagione 2019-20, quella della rinascita acquistato dalla Parmonval, formazione d’Eccellenza nella quale ha disputato 29 partite.

Uno dei primi arrivi dell’era Mirri, ha collezionato soltanto 9 presenze nella stagione 2020-21 e 4 nella scorsa che ha visto i rosanero vincere i play off e tornare in serie B dopo tre anni. Una mossa di mercato in uscita quasi scontata visto i nuovi arrivi. Andrà a dare manforte alla compagine rossoblu che ha vinto il campionato di serie D la scorsa stagione e si appresta a disputare per la prima volta nella sua storia la terza serie.

Il giovane Elia al Palermo

Dopo diversi allenamenti in maglia rosanero è arrivato l’ufficializzazione del club per Salvatore Elia – figlio di Firmino che vinse nella stagione 2000-2001 un campionato di serie C col Palermo segnando anche 11 reti – che è ufficialmente un giocatore del club siciliano. Arriva dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto per i rosanero e contro riscatto in favore degli orobici.

Sala e Stoppa ufficializzati ieri

Nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità di due nuovi arrivi, in prestito, in casa rosanero. Si tratta del difensore Marco Sala e dell’attaccante Matteo Stoppa. Entrambi si erano già visti in città ed al Renzo Barbera da qualche giorno e già erano entrati in gruppo partecipando agli allenamenti. Continua, dunque, la “rivoluzione giovane” del Palermo.

Marco Sala, classe ’99, ha disputato l’ultima stagione – poco fortunata – a Crotone in serie B culminata con la retrocessione in serie C. In rosanero ritrova Matteo Brunori che aveva avuto come compagno di squadra ad Arezzo nella stagione 2018-19. Vanta anche 12 presenze nella Nazionale Under 21.

Matteo Stoppa, 22 anni da compiere a settembre, invece, ha giocato l’ultima annata sportiva a Castellammare di Stabia, in serie C segnando anche 11 reti e fornendo 6 assist. Per lui sicuramente l’annata più prolifica da quando è professionista. Arrivano in prestito con la formula del riscatto per il club rosanero e contro riscatto per i club di appartenenza.

L’arrivo di Nedelcearu al Palermo

Un paio di giorni fa è stato ufficializzato l’arrivo del difensore romeno Ionut Nedelcearu è a tutti gli effetti un giocatore del Palermo e va rinforzare il reparto difensivo. Il centrale romeno, nato a Bucarest il 25 aprile 1996, arriva dal Crotone e si è legato al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2025. Da alcuni giorni si era palesato l’interesse della società rosanero, ora è arrivata la formalizzazione dell’accordo tra le parti. I siciliani hanno superato la concorrenza del Pisa, interessato all’atleta.

Nedelcearu è il secondo volto nuovo del Palermo rispetto alla scorsa annata sportiva dopo il portiere Mirko Pigliacelli arrivato dal club romeno del Craiova.

Verso Palermo-Reggiana, Di Benedetto in panchina momentaneamente

Nel frattempo, il tecnico della Primavera Stefano Di Benedetto sarà momentaneamente alla guida della prima squadra del Palermo in vista del primo impegno stagionale, la sfida di Coppa Italia con la Reggiana in programma al Barbera domenica 31 luglio. Lo ha comunicato il club rosanero che sta cercando in queste ore un nuovo allenatore per sostituire il dimissionario Silvio Baldini. Tra i nomi, in pole quello di Eugenio Corini. Ma piace anche Claudio Ranieri. La società sta prendendo il tempo necessario ed è probabile che arrivi anche dopo la sfida di Coppa.

Il campionato di serie B scatterà il prossimo 13 agosto con la sfida interna col Perugia.