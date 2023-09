Pallavolo femminile, mix tra giovani ed esperte per fare un buon campionato

Entusiasmo, un mix di giovani promesse e giocatrici esperte e di categoria, con la volontà di far bene e la consapevolezza di poterlo fare. La Medtrade Volley Palermo si presenta ed è pronta per la prossima stagione nel campionato nazionale di serie B2 di pallavolo femminile.

Per il club palermitano presieduto da Domenico Arena un ritorno nella quarta serie nazionale dopo una parentesi in serie C e l’esperienza di due stagioni fa che viene ricordata come parte di un cammino e non come una sconfitta. C’era la voglia di costruire una squadra per la serie C che lottasse per la serie B2 ma è arrivata l’occasione ed il club ha voluto prendere la palla al balzo decidendo di tuffarsi nuovamente nella pallavolo nazionale. Le palermitane sono state inserite nel girone L con tante altre formazioni siciliane, quindi tanti derby – anche caldi – attendono il sestetto allenato da Linda Troiano.

La presentazione della squadra

La squadra si è presentata alla palestra dell’oratorio San Cosma e Damiano di via Sferracavallo che sarà, come lo è stato in passato, sede delle partite casalinghe.

Una vera e propria festa alla quale, oltre ai vertici societari, sponsor– BlogSicilia anche per questa stagione sarà media partner della formazione – hanno preso parte anche altri ospiti quali l’assessore comunale allo Sport Sabrina Figuccia e l’artista Sara Cappello. Quest’ultima ha ravvivato la serata con musiche e racconti dedicati alle donne siciliane in onore della squadra. Ma si è parlato anche del lavoro oltre lo sport. La Medtrade Volley Palermo pratica anche il sitting volley, ovvero la pallavolo paralimpica. Una vera missione per il sodalizio cittadino che ad inizio luglio 2024 festeggerà i 10 anni dalla nascita.

Tante famiglie presenti: è stata l’occasione anche per le più piccole e le ragazze del settore giovanile di abbracciare la prima squadra.

Una formazione composta da tante giovani che hanno vinto nella stagione appena passata agli archivi il campionato regionale Under 18 portando Palermo alle finali nazionali per lo scudetto di categoria dopo 35 anni dall’ultima volta riuscendo ad accostare diverse giocatrici d’esperienza. Martina Pirrone, ad esempio, è arrivata da Marsala in B1 dove ha ottenuto la salvezza e nella stagione precedente aveva centrato il salto di categoria grazie alla vittoria nei play off. Ha anche vinto un campionato a Modica nel 2018. Dal Terrasini – in B1 – è arrivata Svetla Angelova, esperta schiacciatrice classe 1988 che ha anche esperienze in A2. Dal Marsala, altra formazione di B1, è arrivata è arrivata Marta Li Muli.

Arena “Vogliamo far bene con le giovani, abbiamo giusto mix”

Il presidente Domenico Arena parla degli obiettivi stagionali ma sottolinea come il progetto per le serie superiori sia a breve-medio termine. Queste le sue parole: “Tante ambizioni e tante giovani. La nostra società si basa sulle giovanili e quindi il nostro obiettivo principale è portare quante più ragazze delle nostre Under nella prima squadra. A differenza di due anni fa abbiamo costruito una squadra il giusto mix tra giovani e atlete di esperienza. Vi sono atlete che vengono anche da categorie superiori per fare un campionato sereno, dove anche le nostre giovani possono apprendere dalle loro compagne oltre che dallo staff tecnico. Il nostro obiettivo è quello di fare un campionato sereno”.

“Campionato sereno”

Arena prosegue: “Ci sono delle squadre molto ambiziose quest’anno che hanno qualcosina in più. Noi stiamo costruendo pian piano il nostro obiettivo che è breve-medio termine per arrivare nella serie superiore. Ma quest’anno vogliamo fare un campionato sereno. È importante – conclude – avere giocatrici che già giocavano in B2 e B1 che hanno fatto le Under con noi e fanno parte del nostro vivaio. Aiuta tanto. Abbiamo una squadra giovane ma con esperienza di campionati di livello superiore”.

Troiano “Abbiamo cambiato approccio al campionato”

Il tecnico Linda Troiano parla delle differenze tra la stagione d’esordio nella quarta serie nazionale ed ora. “È cambiato il nostro approccio al campionato. Due anni fa essendo nuovi della serie nazionale abbiamo forse commesso alcuni errori in sede di mercato. Abbiamo dato anche fiducia esclusivamente al gruppo giovane e non è stato sufficiente. È sempre necessario affiancare un gruppo d’esperienza e per questo abbiamo puntato anche su atlete che la scorsa stagione hanno disputato il campionato di B1”.

Pirrone “Torno a giocare a Palermo con tanto entusiasmo”

Martina Pirrone, capitano della Medtrade Volley Palermo racconta le sue emozioni. “Come ogni avvio di campionato c’è sempre una certa incognita – sottolinea – nonostante conosca tante giocatrici, le squadre e l’ambiente. Rimescolarli assieme dà sempre una certa incognita. Spero che sia un anno ricco di soddisfazioni. Torno a giocare a Palermo nella mia città dopo tanti anni con tanto entusiasmo. Quest’anno mi ritrovo ad essere una delle grandi con una differenza di età con le più piccole notevole. Spero, però, di dare a loro quanto ho ricevuto in questi anni. Mi piacerebbe moltissimo”.

La rosa completa della Medtrade Volley Palermo 2023-2024

Ecco il roster al completo della Medtrade Volley Palermo per la stagione 2023-2024

Alzatrici: Claudia Mancuso, Aurora Smeraldo. Centrali: Roberta Cracolici, Flavia Pecora, Martina Pirrone (capitano). Schiacciatrici: Svetla Angelova, Carola Compagno, Mimì Crapitti, Aurora Giannella, Marta Li Muli. Opposti: Roberta Azzolina, Elena Di Maria. Liberi: Francesca Amenta, Chiara Lo Dico.

Head Coach: Linda Troiano. Assistant Coach e scoutman: Tiziano Schillace.

Preparatore Atletico: Davide Taranto. Assistant Sparring: Salvatore Giuliano.

Massofisioterapista: Fabio Lo Monaco. Medico Gara: Giorgia Lo Presti. Mental Coach: Alessandro Natale.

Sport Vision: Benedetto Galeazzo. Team Manager: Anna Atanasio

Il cammino della Medtrade Volley Palermo

Il girone L comincia il 7 ottobre così come ufficializzato dalla Fipav (la Federazione italiana pallavolo). La stagione regolare si conclude l’11 maggio dopo 26 partite. Questo il cammino della Medtrade Volley Palermo con le date degli incontri di andata e ritorno. Ovviamente i match di ritorno si giocheranno a campi invertiti.

1a giornata, 7 ottobre – ritorno 11 febbraio

Cus Catania – Medtrade Volley Palermo

2a giornata, 14 ottobre – ritorno 17 febbraio

Medtrade Volley Palermo – V. Valley Funiviaetna Catania

3a giornata, 21 ottobre – ritorno 24 febbraio

Volley Academy Wek Ct – Medtrade Volley Palermo

4a giornata, 29 ottobre – ritorno 3 marzo

Medtrade Volley Palermo – Epas Agocap Pvt Modica

5a giornata, 5 novembre – 10 marzo

Traina Sr Caltanissetta – Medtrade Volley Palermo

6a giornata, 12 novembre – ritorno 16 marzo

Medtrade Volley Palermo – Comfer Palermo

7a giornata, 19 novembre – ritorno 24 marzo

Bricocity-Galpealus Catania – Medtrade Volley Palermo

8a giornata, 26 novembre – ritorno 7 aprile

Medtrade Volley Palermo – Sensation Profumerie

9a giornata, 3 dicembre – ritorno 14 aprile

Apd Todo Sport Vivo Valentia – Medtrade Volley Palermo

10a giornata, 10 dicembre – ritorno 20 aprile

Medtrade Volley Palermo – Volley Reghion Reggio Calabria

11ma giornata, 17 dicembre – ritorno 28 aprile

Races Finance S. Lucido – Medtrade Volley Palermo

12ma giornata, 12 gennaio – ritorno 4 maggio

La Saracena Volley Messina – Medtrade Volley Palermo

13ma giornata, 20 gennaio – ritorno 11 maggio

Medtrade Volley Palermo – New Hospital Pallavolo Paola.

