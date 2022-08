La squadra di Ferraro alza l’asticella affrontando con una squadra di Eccellenza

Nuovo allenamento congiunto con partitella di 80’ per il Catania Ssd che è in cerca della migliore condizione fisico-atletica in vista dell’esordio stagionale di domenica prossima, 21 agosto, sul campo della Sancataldese nel match valido per il turno preliminare di Coppa Italia di serie D.

Ieri al Totuccio Carone di Ragalna, sede del ritiro rossazzurro, la squadra allenata da Giovanni Ferraro ha svolto un test con il Città di Taormina, formazione che milita nel girone B del campionato regionale di Eccellenza, una serie sotto la D per intenderci. La partitella che si è giocata su due tempi da 40 minuti ciascuno, si è chiusa con un chiaro successo del Catania Ssd per 5-0.

Apre un’autorete

Avvio in discesa per il Catania Ssd che va in vantaggio dopo 5 minuti. De Luca accelera sulla sinistra e crossa, la palla va in rete dopo una deviazione di un difensore.

Al 27’ il Città di Taormina sfiora il pari con Assenzio che centra la traversa. Gol sbagliato, gol subito: sei minuti dopo Giovinco dal limite scocca un destro che non lascia scampo al portiere avversario ed è il raddoppio. La prima frazione si chiude sul 2-0.

Nella ripresa il Catania Ssd dilaga

I rossazzurri dilagano nella ripresa. Il 3-0 arriva dopo tre minuti grazie ad un’azione solitaria di Forchignone che entra in area e supera il portiere avversario con una conclusione sul primo palo.

Al 17’ Giovinco colpisce la traversa su punizione, al 22’ Sarao – autore di una tripletta nel 6-0 rifilato al Russo Sebastiano Calcio pochi giorni fa – sigla il 4-0 grazie ad un tocco che scavalca l’estremo difensore in uscita.

Il 5-0 finale è siglato da De Luca su calcio di rigore al 26’. Nell’azione precedente Di Grazia aveva subito il fallo per la massima punizione.

Catania Ssd-Città di Taormina, tabellino

Catania Ssd (4-3-3) – Bethers; Rapisarda (13’st Ferrara), Castellini, Lorenzini, Chinnici; Rizzo (13’st Di Grazia), Lodi (20’st Vitale, aggregato), Palermo (13’st Bani, aggregato); Forchignone (13’st Sarao), Giovinco (20’st Frisenna), De Luca. Allenatore: Ferraro. Lavoro differenziato per Pino, Alessandro e Andrea Russotto.

Città di Taormina: Cirnigliaro (28’st Garcia); Pulvirenti (15’st Pantano), Echeverria, Trovato (34’st Caltabiano), Godino (15’st Lo Re); Ferraù (15’st Quintoni), Assenzio (37’st Tonzuso), Viscuso (1’st D’Amico); Biondo (28’st Ferio), Cannavò (1’st Famà), Lucarelli. Allenatore: Coppa.

Muore in un incidente tifoso rossazzurro, il cordoglio del club

Il presidente del Catania Rosario Pelligra esprime sincere condoglianze per la scomparsa di Andrea La Spina, giovane tifoso rossazzurro che ha perso la vita ieri, in un incidente stradale: “Siamo sconvolti e profondamente addolorati, dinanzi a una tragedia del genere tutto passa in secondo piano. Il Catania non dimenticherà Andrea, così innamorato di questi colori e della squadra della sua città. Con il cuore, siamo vicini alla famiglia La Spina. Una delegazione del nostro club parteciperà ai funerali”.

La Spina, 37 anni, era alla guida di una moto Bmw 1300 ed ha avuto lo scontro con un’automobile sulla Statale. Proveniva da Ragalna, sede del ritiro estivo del Catania Ssd.

Sul posto sono giunti oltre al personale del 118, anche la polizia municipale di Belpasso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.

